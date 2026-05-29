Cuáles son las últimas actualizaciones del Uscis: nuevas reglas para green card y trámites migratorios en junio 2026

A falta de pocos días para el inicio de junio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó nuevas reglas que afectarán a los trámites de la green card y otros beneficios migratorios. Las medidas más importantes incluyen modificaciones en las fechas de procesamiento y límites anuales, así como una alta demanda en ciertas categorías.

Boletín de visas para junio 2026: qué tabla deben usar los solicitantes de la green card

La agencia encargada de procesar los trámites migratorios, publicó el 4 de mayo su Boletín de Visas para junio. En este documento, se establecen las fechas de acción final y los plazos para la presentación de solicitudes, herramientas esenciales para que los peticionarios determinen cuándo avanzar en sus procesos consulares.

Desde el 27 de abril, los oficiales “no pueden aprobar ninguna solicitud o petición” hasta que las huellas se hayan reenviado y verificado otra vez en una búsqueda ampliada dentro de la base NGI del FBI Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el Uscis, para junio, los solicitantes deben utilizar la tabla de Fecha de Presentación para saber cuándo avanzar con el trámite de la green card en procesos por patrocinio familiar.

De este modo, los migrantes mexicanos que presentan su petición en base al vínculo familiar:

F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses): 1° de octubre de 2008 .

(hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses): . F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): “C” (Corriente) .

(cónyuges e hijos de residentes permanentes): . F2B (hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes): 15 de mayo de 2010 .

(hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes): . F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses): 15 de julio de 2001 .

(hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses): . F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos): 30 de abril de 2001.

Green card por empleo en junio 2026: fechas clave para México, India, China y Filipinas

En el caso de las solicitudes de residencia permanente por trabajo, los factores a tener en cuenta para todos los solicitantes son los que figuran a continuación:

India: se retrocedieron las fechas de acción final en las categorías EB-1 y EB-2 para mantener el uso de números dentro de los límites anuales de 2026. También existe el riesgo de falta de disponibilidad en la categoría EB-5 (No reservada) el próximo mes.

se en las categorías para mantener el uso de números dentro de los límites anuales de 2026. También existe el riesgo de en la categoría el próximo mes. China: es posible que la categoría EB-2 sufra retrocesos o pase a estar “no disponible” próximamente.

es posible que la categoría sufra retrocesos o pase a estar próximamente. Filipinas: la categoría EB-3 también está bajo monitoreo por posible retroceso debido a la alta demanda.

la categoría también está bajo monitoreo por debido a la alta demanda. EB-1, EB-2 y EB-5 (Reservadas): se mantienen mayoritariamente “Corrientes” (C) para casi todo el mundo, excepto para China e India en ciertas subcategorías.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

De este modo, para las preferencias basadas en empleo en las categorías marcadas como “C”, las visas pueden emitirse a todos los solicitantes calificados. En esto se incluye a profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales y trabajadores prioritarios, entre otros.

Respecto a México, las categorías especificadas son las siguientes:

Trabajadores especializados , profesionales y otros empleados: 1° de junio de 2024 .

, profesionales y otros empleados: . Otros trabajadores: 1° de febrero de 2022 .

. Ciertos inmigrantes especiales y trabajadores religiosos: 15 de julio de 2022 .

y trabajadores religiosos: . Creación de empleo/Inversionistas: no reservados (C5, T5, I5, R5, NU, RU) C (Vigente). Reservados (rural, alta tasa de desempleo e infraestructura) C (Vigente).

Boletín de Visas junio 2026: cambios en SIV, DV Lottery y disponibilidad por categoría

Al margen de las fechas para los peticionarios de green card, el boletín también incluye cambios importantes para empleados vinculados al gobierno estadounidense en el extranjero que tramitan visas especiales de inmigrante (SIV) o ajuste migratorio.

En el anuncio, el Uscis recomendó a los solicitantes comunicarse con la sección consular donde presentaron su formulario DS-1884 para obtener más información sobre el impacto de esto en su caso.

Algunas de las categorías aparecen como "C" (Current) para tramitar la green card en el Boletín de Visas del Uscis de junio Imagen ilustrativa generada con IA

Junto con esto, se modificó el cupo del programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV) tras aplicar deducciones previstas por programas federales y legislación reciente:

Para el año fiscal 2026, el límite anual de estas visas se ha reducido a aproximadamente 52.000 debido a ajustes legales (NACARA y NDAA).

a aproximadamente debido a ajustes legales (NACARA y NDAA). Fecha límite: el derecho al estatus de inmigrante bajo este programa para el año 2026 finaliza el 30 de septiembre de 2026. Si los números se agotan antes de esa fecha, no se emitirán más visas.