Cuáles son las últimas actualizaciones del Uscis: nuevas reglas para green card y trámites migratorios en junio 2026
India, China, Filipinas y México concentran alertas por cupos, retrocesos y plazos clave, según el reporte oficial
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A falta de pocos días para el inicio de junio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó nuevas reglas que afectarán a los trámites de la green card y otros beneficios migratorios. Las medidas más importantes incluyen modificaciones en las fechas de procesamiento y límites anuales, así como una alta demanda en ciertas categorías.
Boletín de visas para junio 2026: qué tabla deben usar los solicitantes de la green card
La agencia encargada de procesar los trámites migratorios, publicó el 4 de mayo su Boletín de Visas para junio. En este documento, se establecen las fechas de acción final y los plazos para la presentación de solicitudes, herramientas esenciales para que los peticionarios determinen cuándo avanzar en sus procesos consulares.
De acuerdo con el Uscis, para junio, los solicitantes deben utilizar la tabla de Fecha de Presentación para saber cuándo avanzar con el trámite de la green card en procesos por patrocinio familiar.
De este modo, los migrantes mexicanos que presentan su petición en base al vínculo familiar:
- F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses): 1° de octubre de 2008.
- F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): “C” (Corriente).
- F2B (hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes): 15 de mayo de 2010.
- F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses): 15 de julio de 2001.
- F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos): 30 de abril de 2001.
Green card por empleo en junio 2026: fechas clave para México, India, China y Filipinas
En el caso de las solicitudes de residencia permanente por trabajo, los factores a tener en cuenta para todos los solicitantes son los que figuran a continuación:
- India: se retrocedieron las fechas de acción final en las categorías EB-1 y EB-2 para mantener el uso de números dentro de los límites anuales de 2026. También existe el riesgo de falta de disponibilidad en la categoría EB-5 (No reservada) el próximo mes.
- China: es posible que la categoría EB-2 sufra retrocesos o pase a estar “no disponible” próximamente.
- Filipinas: la categoría EB-3 también está bajo monitoreo por posible retroceso debido a la alta demanda.
- EB-1, EB-2 y EB-5 (Reservadas): se mantienen mayoritariamente “Corrientes” (C) para casi todo el mundo, excepto para China e India en ciertas subcategorías.
De este modo, para las preferencias basadas en empleo en las categorías marcadas como “C”, las visas pueden emitirse a todos los solicitantes calificados. En esto se incluye a profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales y trabajadores prioritarios, entre otros.
Respecto a México, las categorías especificadas son las siguientes:
- Trabajadores especializados, profesionales y otros empleados: 1° de junio de 2024.
- Otros trabajadores: 1° de febrero de 2022.
- Ciertos inmigrantes especiales y trabajadores religiosos: 15 de julio de 2022.
- Creación de empleo/Inversionistas: no reservados (C5, T5, I5, R5, NU, RU) C (Vigente). Reservados (rural, alta tasa de desempleo e infraestructura) C (Vigente).
Boletín de Visas junio 2026: cambios en SIV, DV Lottery y disponibilidad por categoría
Al margen de las fechas para los peticionarios de green card, el boletín también incluye cambios importantes para empleados vinculados al gobierno estadounidense en el extranjero que tramitan visas especiales de inmigrante (SIV) o ajuste migratorio.
En el anuncio, el Uscis recomendó a los solicitantes comunicarse con la sección consular donde presentaron su formulario DS-1884 para obtener más información sobre el impacto de esto en su caso.
Junto con esto, se modificó el cupo del programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV) tras aplicar deducciones previstas por programas federales y legislación reciente:
- Para el año fiscal 2026, el límite anual de estas visas se ha reducido a aproximadamente 52.000 debido a ajustes legales (NACARA y NDAA).
- Fecha límite: el derecho al estatus de inmigrante bajo este programa para el año 2026 finaliza el 30 de septiembre de 2026. Si los números se agotan antes de esa fecha, no se emitirán más visas.
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