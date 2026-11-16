Claudia Sheinbaum, sobre inmigrantes que se van a Estados Unidos: “Ni una sola caravana de migrantes ha llegado al norte”

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, reaccionó a los dichos del presidente Donald Trump, donde anticipaba una “caravana ilegal” de inmigrantes tras el triunfo de los demócratas en las midterms 2026. En una conferencia, aseguró que ningún grupo de extranjeros ha llegado a Estados Unidos de forma ilegal a través del país latinoamericano.

La respuesta de Claudia Sheinbaum tras los dichos de Donald Trump

Sheinbaum le respondió al republicano en su rueda de prensa matutina del pasado 12 de noviembre. Allí, aseguró que ningún grupo de inmigrantes ingresó a Estados Unidos de manera ilegal desde enero de 2025.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, dijo.

En ese contexto, la mandataria declaró que una caravana de 600 migrantes se había dispersado en gran medida después de que se les informara a sus miembros que llegar al país norteamericano sería “muy difícil”.

“Hoy hay dos caravanas en este momento. Una se encuentra en Chiapas y contaba 600 personas. Hoy hay menos de 100 personas porque nosotros les informamos que es muy difícil ir a Estados Unidos porque no existe esa posibilidad”, dijo.

Claudia Sheinbaum asegura que las caravanas de inmigrantes no llegan a Estados Unidos porque ingresar a EE.UU. es "muy difícil" Fernando Llano - AP

“Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura, o si alguien se quiere quedar en México, lo puede hacer. Pero la gran mayoría se regresa a su país de origen”, añadió.

Los dichos de Donald Trump que amenazan con nuevos aranceles a México

La presidenta de México reaccionó a un escrito de Trump publicado horas antes de su conferencia. Allí, aseguró una “nueva invasión” migrante en EE.UU. tras la derrota republicana el pasado 3 de noviembre en las midterms.

“¡Aquí vamos de nuevo! Con la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de medio término (yo no estaba en la boleta), la invasión de Estados Unidos ocurre de nuevo. Se forman enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México", dijo desde su cuenta de Truth Social.

Donald Trump asegura una nueva "invasión" migrante tras la derrota republicana en las midterms 2026 Truth Social/@realDonaldTrump

“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles se duplicarán de manera inmediata”, añadió.

La amenaza de Trump llega en medio de las negociaciones comerciales en el marco de la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Según Los Ángeles Times, el país latinoamericano busca reducciones significativas en los aranceles del 10% impuestos a los productos mexicanos no cubiertos por el acuerdo comercial, así como en el arancel del 25% sobre los camiones medianos y pesados.

La reacción de Sheinbaum tras las midterms 2026

El día después de las midterms 2026, Sheinbaum señaló en otra conferencia de prensa que los resultados demostraban el “sentimiento del pueblo estadounidense” y destacó como ejemplo el triunfo de Gina Hinojosa y de Xavier Becerra, gobernador electo de California, de origen mexicano.

Sheinbaum habló de Gina Hinojosa y su triunfo en Texas: “Muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”

“Ambos tienen padres nacidos en México y mantienen un vínculo, tanto con sus estados como con los mexicanos”, sostuvo. “Nos da mucho gusto”.