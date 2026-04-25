DACA en peligro: la nueva resolución del DOJ para acelerar las deportaciones en EE.UU.

La administración Trump intensificó sus medidas contra los inmigrantes protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Un fallo reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) establece que la condición de beneficiario de este plan resulta insuficiente para frenar los trámites de expulsión del país. Esta decisión administrativa marca un precedente clave para los tribunales migratorios de todo el territorio estadounidense.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional apelaron la resolución ante la BIA (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

El caso de Catalina Santiago, una beneficiaria de DACA detenida en el aeropuerto de El Paso, disparó el debate actual, según consigna NPR. Si bien un juez local detuvo su proceso de deportación, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional apelaron la resolución ante la BIA, instancia que finalmente revocó la medida inicial. Este cambio de rumbo debilita las defensas legales de cerca de medio millón de personas integradas al programa.

¿Qué impacto genera la nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración?

El fallo dictamina que el estatus DACA no representa una exención automática frente a la deportación. Al sentar precedente, esta orden obliga a los jueces migratorios a considerar que el programa es una protección temporal y no una vía directa hacia la residencia permanente o la ciudadanía. De esta manera, el gobierno elimina un argumento central que utilizaban los abogados defensores para cerrar casos de expulsión.

¿Cómo afecta esta medida a los beneficiarios de DACA?

Aunque la orden no implica deportaciones inmediatas masivas, aumenta la vulnerabilidad legal de los Dreamers. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional instan a los participantes a salir del país de forma voluntaria. Además, organizaciones como United We Dream denuncian un desmantelamiento silencioso de las protecciones vigentes que, durante más de una década, evitaron la salida forzosa de miles de jóvenes que llegaron al país durante su infancia.

Archivo- Cientos de beneficiarios DACA, jóvenes elegibles y aliados, a las afueras del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito X (antes Twitter) @MaketheRoadNY

¿Qué políticas implementó el gobierno respecto a los inmigrantes durante el último año?

El gobierno endureció las condiciones migratorias a través de diversas vías. Los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas apelaron el 97% de las decisiones judiciales el año pasado con un alto nivel de éxito ante la BIA. Asimismo, el Departamento de Salud restringió el acceso a seguros médicos para beneficiarios de DACA y el Departamento de Educación investiga a universidades que otorgan ayudas financieras a estos estudiantes.

¿Existe riesgo de deportación para los Dreamers activos?

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene una postura estricta al reiterar que el programa carece de derechos indefinidos. Datos oficiales confirmaron el arresto de 261 beneficiarios y la expulsión de 86 personas durante el periodo reciente. El futuro del programa permanece incierto mientras la administración busca privar a los 505.000 inscritos de sus beneficios actuales sin modificar aún la regulación fundamental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA