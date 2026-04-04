Fuerte advertencia oficial: el Uscis demora trámites DACA por un riguroso rastreo de antecedentes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha confirmado que los tiempos de espera para procesar las renovaciones del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se han extendido considerablemente. Esta situación responde a una directriz oficial bajo la administración del presidente Donald Trump, la cual prioriza una verificación más rigurosa y profunda de los antecedentes de todos los solicitantes extranjeros, una medida que, según la agencia, resulta fundamental para proteger la seguridad del pueblo estadounidense.

El Uscis demora trámites DACA a migrantes en EE.UU.

La creciente demora ha generado un clima de profunda incertidumbre entre miles de jóvenes inmigrantes que, como Santiago Espinosa, dependen de este estatus temporal para trabajar, estudiar y evitar la deportación.

Para solicitar la consideración de DACA, como solicitud inicial o para renovación, se debe presentar el Formulario I-821D ante el Uscis Freepik - Freepik

Espinosa, quien llegó a Estados Unidos a los cinco años y es beneficiario del programa creado en 2012 por Barack Obama, relató a NBC 5 que su proceso de renovación, que anteriormente demoraba semanas, ahora lleva meses estancado.

“Solicité la renovación la primera semana de diciembre. Recibí la carta de confirmación el 9 de diciembre, y desde entonces no he tenido noticias”, sostuvo Espinosa.

El joven expresó su angustia personal: “Estoy preocupado por mí mismo, por mi familia. Estoy preocupado por mi hijo de 2 años. Espero no ser deportado. Pero siento una incertidumbre que no había experimentado en mucho tiempo”.

Desde Uscis un portavoz fue tajante al señalar que la política actual exige una revisión exhaustiva, lo que impacta directamente en los plazos de respuesta.

La agencia subrayó que el DACA no confiere un estatus legal permanente ni otorga inmunidad automática ante las leyes migratorias.

La aclaración oficial del Uscis por la demora en los trámites

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Uscis protege al pueblo estadounidense mediante una revisión y verificación más exhaustivas de todos los extranjeros, lo que puede alargar los tiempos de procesamiento. DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país. Los inmigrantes indocumentados que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos de la deportación”, declaró el organismo a NBC 5, añadiendo que cualquier individuo puede ser arrestado por diversas razones, incluso si cuenta con el beneficio.

Ante este escenario de dilación, organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración han reportado un aumento en el volumen de consultas por expedientes trabados.

Los representantes del Uscis ya no aceptarán ciertos formularios a partir del 1° de abril Imagen ilustrativa generada con IA

Ignacia Rodríguez Kmec, referente de dicha organización, sugirió vías de acción para los afectados: “Hay opciones para consultar sobre su caso. Puede comunicarse con el Uscis para ver si pueden darle una respuesta sobre el motivo de la demora. Pero la mayoría de las personas tienen más éxito contactando a su representante en el Congreso”.

Por su parte, el sitio web oficial de la agencia migratoria mantiene la recomendación de presentar las solicitudes de renovación con una antelación de entre cuatro y cinco meses antes del vencimiento del permiso actual, a pesar de que los tiempos reales de resolución superan ampliamente las estimaciones previas. La inquietud se mantiene vigente entre miles de familias que aguardan una resolución.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.