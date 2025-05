¿Delatará a los indocumentados? Así impacta la ley Real ID a los estados que otorgan licencias a los migrantes

La identificación Real ID entra en vigencia el 7 de mayo de 2025 y tiene como fin la mayor seguridad en el acceso a vuelos comerciales dentro de Estados Unidos, así como el ingreso a ciertas instalaciones federales. Algunos estados otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados: ¿cómo afecta a esta comunidad la ley federal?

La advertencia del DHS sobre la Real ID y los inmigrantes indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) consigna en su página web oficial que ciertos estados están cualificados para emitir licencias de conducir a solicitantes cuya identidad no está determinada o no está garantizada su presencia legal en el país, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

El organismo federal especifica que, en estos casos, las identificaciones que se entregan son tarjetas no conformes, que no cumplen con los estándares Real ID. Estas documentaciones no inducen de forma directa que su titular es un inmigrante indocumentado, ya que pueden emitirse por diversos motivos no vinculados a su estatus migratorio en Estados Unidos.

La principal característica de estas identificaciones es que presentan un color único para diferenciarse de otras tarjetas, y que deben llevar una leyenda que especifique que no son un documento para propósitos de identidad a nivel federal.

¿Pueden obtener una Real ID los inmigrantes indocumentados?

La Ley Real ID fue aprobada en el Congreso en 2005, con el objetivo de reforzar la seguridad, y los principales requisitos para solicitar este tipo de identificación son:

Una prueba de identidad : se debe presentar un documento que acredite el nombre y apellido de la persona, así como su fecha de nacimiento. Puede ser un pasaporte, un certificado de nacimiento o una identificación válida como la green card.

: se debe presentar un documento que acredite el nombre y apellido de la persona, así como su fecha de nacimiento. Puede ser un pasaporte, un certificado de nacimiento o una identificación válida como la green card. Número del Seguro Social .

. Una evidencia de residencia: con dos comprobantes, que pueden ser el contrato de alquiler, facturas de servicios públicos o comprobantes bancarios.

Para adquirir esta documentación en Estados Unidos es necesario contar con estatus legal en el país. En tanto, las personas que no cuentan con estadía autorizada pueden acceder a licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales, específicamente diseñadas y autorizadas.

Los documentos autorizados por la TSA para viajar en lugar de la Real ID

La Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) advierte que ciertos documentos son aceptados para abordar vuelos domésticos nacionales, una vez entre en vigencia la norma Real ID. Entre ellos, se encuentran:

Licencias de conducir y otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

El pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

Pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros.

Las tarjetas de viajero confiable, como Global Entry, NEXUS o SENTRI.

Las identificaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Las green card o tarjetas de residencia permanentes.

La tarjeta de autorización de empleo emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Las credenciales de marino mercante o las identificaciones de trabajadores de transporte.

En tanto, ciertos estados emiten licencias de conducir mejoradas (EDL), que también permiten el acceso a vuelos nacionales y el ingreso a instalaciones federales. Estos territorios son: