Deportaciones masivas de inmigrantes: el DHS avanza y tendrá su propia flota de aviones para expulsar a más extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) firmó un contrato de US$140 millones para comprar seis aviones Boeing 737, según consignó The Washington Post. La medida busca agilizar y ahorrar el costo de las deportaciones de inmigrantes.

La nueva medida del DHS que afecta a migrantes

De acuerdo con el medio estadounidense, la agencia utilizó parte del presupuesto de US$170 millones aprobados por el Congreso para la agenda fronteriza y migratoria para la compra de los aviones.

Con esta adquisición, la administración Trump prevé reducir el costo de las deportaciones y que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pueda operar de manera más eficaz.

McLaughlin sostuvo que la medida responde a la necesidad de Kristi Noem y Donald Trump de "sacar de Estados Unidos de manera rápida y eficiente a los inmigrantes ilegales criminales” Pablo Martinez Monsivais - AP

“El ICE podrá operar de manera más apta, incluso mediante el uso de patrones de vuelo más eficientes”, detalló Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia.

El DHS busca que el ICE opere de manera eficaz con la adquisición de los seis Boeing 737 Flickr/Usicegov

McLaughlin también dijo que Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaban comprometidos a sacar de Estados Unidos “a los inmigrantes ilegales criminales”.

Los detalles del contrato firmado por el DHS

El contrato de adquisición se realizó con la corporación Daedalus Aviation, que se estableció en febrero del año pasado. Un informe de la comisión estatal de corporaciones de Virginia menciona a William Allen Walters III como su presidente y a Taundria Cappel como tesorera y directora financiera, según el informe de The Washington Post.

El contrato de adquisición se realizó con la corporación Daedalus Aviation, que se estableció en febrero del año pasado Elaine Thompson - AP

La compañía ofrece diferentes gamas de servicios comerciales en el área aeronáutica. Entre ellos, operaciones de vuelo integrales adaptadas a las necesidades únicas de cada misión, como por ejemplo las “repatriaciones internacionales delicadas”, detalla su sitio web.

Antecedentes de la adquisición de los Boeing 737

Previo a la adquisición de las seis aeronaves, Noem indició su deseo de que el ICE tenga sus propios aviones para las deportaciones.

A principios de noviembre, The Wall Street Journal informó que la secretaria y su asesor principal, Corey Lewandowski, ordenaron a los funcionarios del ICE la compra de 10 aviones 737 de Spirit Airlines tanto para los vuelos de deportación como sus propios viajes.

No obstante, Spirit Airlines no era propietaria de los aviones, por lo que la compra nunca se concretó.

Las primeras posturas sobre la compra de aviones para deportaciones del DHS

La adquisición de los aviones genera interrogantes sobre su uso. De acuerdo con John Sandweg, exdirector interino del ICE durante la administración Obama, la compra refleja cuánto dinero tiene la agencia, pero advirtió que otras alternativas pueden ser más rentables para la organización.

La mayoría de los vuelos de deportación supervisados ​​por Operaciones Aéreas del ICE son realizados por compañías de vuelos chárter Flickr/IC - Flickr/ICE

“Es mucho más fácil otorgar un contrato a una empresa que ya gestiona una flota de aviones”, señaló Sandweg. “Me sorprende esta decisión porque lo que la administración pretende lograr, en general, ya se puede mediante vuelos chárter”.

En la actualidad, la mayoría de los vuelos de deportación supervisados ​​por Operaciones Aéreas del ICE, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, son realizados por compañías de vuelos chárter.

Desde el 20 de enero hasta el 31 de octubre de este año, se han realizado 1701 vuelos de deportación a 77 países.