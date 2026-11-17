El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a considerar una reforma migratoria impulsada por el Congreso, aunque estableció como condición innegociable que sea de carácter estricto y sin amnistía para las personas indocumentadas que residen en Estados Unidos. Al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre los reclamos de diversos sectores políticos para avanzar en un acuerdo bipartidista, el mandatario respondió que “sería maravilloso”, pero evitó anticipar concesiones concretas frente al nuevo escenario legislativo que comenzará en enero. Sus expresiones reconfiguran el debate sobre el futuro legal de millones de familias hispanas y reflejan una serie de señales cruzadas dentro del Poder Ejecutivo federal.

Qué significa la postura de la Casa Blanca para los beneficiarios de DACA

En diálogo con Latin US, Trump fue consultado por los llamados a una reforma migratoria a nivel nacional. El presidente de Estados Unidos respondió: “Siempre estoy dispuesto a considerarla. Sería maravilloso, quiero decir: tendría que ser estricta y sin amnistía”.

La insistencia en rechazar la amnistía plantea un obstáculo inmediato para resolver la situación jurídica de los jóvenes amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), conocidos como dreamers.

Aunque el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sugirió ante legisladores que el Congreso tiene en sus manos acordar una vía hacia la residencia legal o la regularización de este grupo, el presidente remarcó que cualquier alivio no debe premiar el cruce fronterizo no autorizado.

Para los cerca de 500.000 beneficiarios activos en el país, la falta de una definición clara prolonga la incertidumbre sobre sus permisos de empleo y la vigencia de sus amparos temporales ante los litigios en cortes federales.

Cómo impacta el nombramiento de Stephen Miller en las negociaciones

El margen de maniobra legislativo quedó condicionado por la reciente designación de Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en reemplazo de Susie Wiles. Miller, reconocido como el principal ideólogo de las directrices restrictivas y de los operativos de deportación durante ambas administraciones de Trump, asumió el control de gestión del ala oeste y de las prioridades administrativas del Gobierno federal.

Su presencia en el círculo más cercano al mandatario representa una barrera para las pretensiones de los legisladores que buscan incluir vías de regularización amplia, ya que supervisará de forma directa los parámetros de cualquier eventual negociación.

El nuevo jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, es duro en materia de política migratoria, una herramienta que considera esencial para "salvar la civilización occidental" ICE

Qué margen real tiene el nuevo Congreso demócrata para aprobar cambios

El Partido Demócrata, que asumirá el control formal de las cámaras el próximo 3 de enero tras las elecciones legislativas de noviembre, prepara iniciativas para frenar las deportaciones indiscriminadas e impulsar estatutos legales para trabajadores esenciales e indocumentados de larga data. Sin embargo, cualquier proyecto aprobado en el Capitolio requerirá la firma presidencial o una mayoría calificada de dos tercios para sortear el veto de Trump.

Si bien legisladores de distritos fronterizos han sostenido conversaciones preliminares con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca ratificó que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no sufrirán pausas durante las conversaciones políticas. Las negociaciones formales entre los líderes de ambas bancadas y la autoridad federal comenzarán tras la jura de los nuevos representantes y senadores, en 2027.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.