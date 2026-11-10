“Mr. Veto”: qué recursos tienen los demócratas para enfrentar a Trump en el Congreso y aprobar nuevas leyes

Los demócratas lograron el control de ambas cámaras tras los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, y aunque cuentan con herramientas para enfrentar a Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, esto no les otorga la facultad de imponer cualquier ley. Las facultades legislativas ofrecen distintas vías de intervención: negociar fondos, investigar al Ejecutivo y, desde el Senado, frenar nombramientos. El límite central es el veto presidencial, que exige mayorías de dos tercios en ambas cámaras para ser superado, según explica el Senado.

Cuántos votos hacen falta para superar un veto de Donald Trump

La expresión “Mr. Veto” apareció en el análisis de Andrés Repetto durante una entrevista con LN+, al describir cómo podría responder Trump ante un Congreso controlado por la marea azul. Se trata de un escenario político: la potestad presidencial para rechazar proyectos tiene un procedimiento constitucional y también un mecanismo para revertirla.

Trump atribuyó la derrota en las elecciones de medio término a la guerra con Irán

Según el Senado de Estados Unidos, superar ese rechazo requiere dos tercios de los miembros presentes y votantes en cada cámara, con quorum. Si participaran los 435 representantes y los 100 senadores, harían falta 290 y 67 votos, respectivamente; una mayoría simple demócrata, por sí sola, resultaría insuficiente.

El antecedente de Trump permite dimensionar esa dificultad. De acuerdo con el registro oficial del Senado, durante su primera presidencia vetó diez proyectos y el Congreso consiguió revertir uno: la autorización de defensa para el año fiscal 2021. La Cámara de Representantes reunió 322 votos contra 87 y el Senado completó el procedimiento el 1° de enero de 2021, por 81 contra 13.

Cómo puede el Congreso condicionar fondos y fiscalizar la política migratoria

La Constitución establece que el Tesoro solo puede desembolsar dinero mediante asignaciones aprobadas por ley. Esa atribución permite al Congreso negociar montos y condiciones para financiar agencias federales, una herramienta relevante para discutir la ejecución de políticas migratorias y otros programas que afectan a hogares hispanos.

El límite es que las leyes de asignaciones también deben pasar por el presidente. Además, según el glosario del Senado, el mandatario debe firmar o vetar el texto completo: carece de facultades para eliminar partidas individuales, lo que vuelve relevante la negociación del paquete legislativo.

Para superar el veto presidencial se requiere dos tercios de los miembros presentes y votantes en cada cámara, con quorum; una mayoría simple demócrata, por sí sola, no es suficiente

Por su parte, las investigaciones ofrecen otra vía. Los comités pueden celebrar audiencias, reclamar documentos y emitir citaciones para fiscalizar al Ejecutivo; esas actuaciones no necesitan convertirse en una ley firmada por Trump. Sin embargo, obtener información puede exigir disputas adicionales: la Cámara reconoce antecedentes de obstáculos para ejecutar citaciones oportunamente.

Para la población migrante, esto distingue el control político de un cambio legal: investigar una actuación administrativa no modifica, por sí mismo, los requisitos migratorios vigentes. Una reforma migratoria seguiría sujeta al procedimiento constitucional de aprobación y eventual veto.

Qué puede frenar el Senado y un eventual juicio político

El Senado dispone de una atribución propia: prestar consentimiento a determinados nombramientos presidenciales, incluidos jueces federales y funcionarios del Ejecutivo. Según su explicación institucional, puede rechazar candidaturas o dejarlas sin tratamiento; este recurso depende de controlar esa cámara, no solamente la de Representantes.

El Senado de EE.UU. debió aprobar el nombramiento de Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y nominado por Trump para reemplazar a Kristi Noem, como secretario de Seguridad Nacional Manuel Balce Ceneta - AP

El juicio político tiene otro propósito y requisitos específicos. La Cámara de Representantes puede aprobar una acusación por mayoría simple; corresponde al Senado juzgarla, y una condena exige dos tercios de los miembros presentes. La Constitución reserva el mecanismo para traición, soborno u otros delitos y faltas graves.

El alcance de una oposición demócrata dependería, por lo tanto, de qué cámara controle y de los apoyos que reúna. El antecedente de defensa de 2021 deja una referencia concreta: superar un veto de Trump requirió una coalición que atravesó las divisiones partidarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.