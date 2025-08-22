El día que el juez Frank Caprio ayudó a un inmigrante dominicano que no sabía hablar inglés y le descontó US$450

Frank Caprio, conocido como “el juez más amable del mundo”, falleció el 21 de agosto a los 88 años. Su estilo compasivo y humano en el tribunal lo convirtió en una figura en redes. Uno de los momentos más recordados fue cuando ayudó a un migrante dominicano de una forma poco convencional, cuando le pidió que bailara bachata.

El gesto del juez Frank Caprio hacia un migrante dominicano que se volvió viral

El caso formó parte del programa de televisión judicial Caught in Providence. Allí, el dominicano Cleuri González le explicaba al juez que recibió una multa de US$500 por escuchar música a volumen alto en su auto.

En su testimonio, expuso que el oficial le consultó si hablaba inglés. Al responderle que no, le subió la sanción por creer que se burlaba de él. “Me dijo: ‘¿Tú no hablas inglés? Tú sí hablas’ y me puso la multa de US$500″, expresó, indignado, el dominicano en un primer momento.

Pero la historia no terminó ahí. Caprio le consultó qué tipo de música escuchaba en su carro cuando recibió la multa, a lo que González respondió con una sonrisa que era del género bachata. Fue ahí cuando el juez le pidió que bailara en el tribunal. “Quiero ver el tipo de bailarín que es”, aseveró el recordado juez Frank.

El baile le sacó una sonrisa al juez y terminó en una ayuda para el dominicano

González no dudó en acatar la orden del juez y bailó en el juzgado ante todos los presentes. Las risas se hicieron notar al instante, e incluso su traductora criticó sus pasos. “Eso es merengue”, sostuvo con una sonrisa.

Pasado unos instantes, el juez destacó la felicidad que tenía el dominicano. Es por ello que decidió reducirle la multa a US$50. Le descontó US$450 por su baile.

“Solo con verle su cara, estaba tan feliz mientras bailaba”, sostuvo Caprio sobre González. “El único problema es que no puedes tener el volumen tan alto de la música mientras manejas. Voy a reducir la multa a US$50″.

La historia de Frank Caprio, el juez “más amable del mundo”

El juez Caprio murió a los 88 años. Nació el 23 de noviembre de 1936 en Providence, Rhode Island. Provino de una familia humilde, por lo que se encargó de trabajar en diferentes profesiones, como lustrador de zapatos y repartidor de periódicos, según consigna su biografía.

Obtuvo una licenciatura en Providence College y en 1985 fue nombrado juez del Tribunal Municipal de Providence. Su juzgado alcanzó notoriedad gracias el programa de televisión de gran audiencia Caught in Providence, que fue nominado a un premio Emmy en 2021.

En dicho programa, su amabilidad y empatía con las personas en el tribunal era lo que más llamaba la atención de sus seguidores. Uno de sus casos más emblemáticos ocurrió en 2019, cuando desestimó una acusación de exceso de velocidad contra un hombre de 96 años tras enterarse de que había llevado a su hijo a un tratamiento médico.

“Tú eres realmente lo que es Estados Unidos”, dijo el juez Caprio al hombre, según consignó The New York Times. “Aquí estás, con 90 años, y sigues cuidando de tu familia. Es algo maravilloso”. Caprio fue juez del Tribunal Municipal de Providence, en Rhode Island, durante 38 años, y se jubiló en 2023.