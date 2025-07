Juez bloquea restricciones de Trump a ciudadanía por nacimiento, tercer fallo judicial en ese sentido

BOSTON (AP) — Un juez federal bloqueó el viernes la pretensión del gobierno de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente, lo que representa el tercer fallo judicial que bloquea la orden del mandatario a nivel nacional desde una decisión clave de la Corte Suprema emitida en junio.

El juez de distrito Leo Sorokin concordó con otro tribunal de distrito, así como a un panel de jueces de apelación, al determinar que un mandamiento judicial a nivel nacional otorgado a más de una docena de estados sigue vigente en apego a una excepción a la decisión de la Corte Suprema. Dicha decisión del máximo tribunal restringe el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.

Los estados han argumentado que la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y amenaza millones de dólares para servicios de salud que dependen del estatus de ciudadanía. Se espera que el asunto regrese rápidamente a la Corte Suprema.

Los abogados del gobierno habían argumentado que Sorokin debería limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba un mandamiento preliminar, con el argumento de que debería estar "adaptada a los supuestos daños financieros de los estados".

"El expediente no sustenta un hallazgo de que una opción más limitada protegería de manera factible y adecuada a los demandantes de los daños que han demostrado que probablemente sufrirán", escribió Sorokin.

El juez federal Joseph LaPlante, en Nueva Hampshire, emitió un fallo este mes que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional, en respuesta a una demanda colectiva. LaPlante había pausado su propia decisión para permitir que el gobierno de Trump apelara, pero al no haberse presentado una apelación en la última semana, su orden entró en vigor.

El miércoles, un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente y ratificó el bloqueo a nivel nacional ordenado por un tribunal inferior.

Un juez con sede en Maryland dijo esta semana que haría lo mismo si un tribunal de apelaciones lo aprobaba.

Los jueces de la Corte Suprema federal dictaminaron el mes pasado que los tribunales inferiores generalmente no pueden emitir mandamientos judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y aquellas presentadas por los estados. La Corte Suprema no decidió si la orden sobre ciudadanía subyacente es constitucional.

