El director del ICE defiende los métodos de las redadas contra migrantes: “Lamento que a algunos les moleste”

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), defendió los procedimientos utilizados por sus agentes en operativos migratorios recientes, que incluyen el uso de equipo táctico y mascaras. Durante una conferencia de prensa en el tribunal federal de Boston, Massachusetts, Todd Lyons respondió a cuestionamientos relacionados con el enfoque operativo de la agencia, especialmente en el contexto del incremento de arrestos para intensificar la deportación de inmigrantes indocumentados.

Polémica por uso de equipo táctico y máscaras en agentes de ICE

Lyons fue cuestionado por el empleo de máscaras y equipo táctico pesado por parte de los agentes durante las redadas, en especial luego del operativo realizado en un restaurante de San Diego, que generó rechazo en la comunidad local.

El director del ICE defiende los métodos usados en redadas y operativos contra migrantes

De acuerdo con NBC, el incidente ocurrió en el establecimiento Buona Forchetta, donde al menos dos trabajadores fueron detenidos. La operación realizada por agentes de ICE, que se encontraban con sus caras cubiertas con máscaras, generó escenas de confusión y temor entre clientes y vecinos que se encontraban en el lugar.

Luego del incidente, el restaurante cerró temporalmente todas sus sucursales en señal de protesta y emitió un comunicado en el cual condenó el operativo realizado por la agencia federal.

Al ser interrogado sobre las tácticas visibles durante estas acciones, Lyons señaló que el uso de máscaras es una medida de protección para los agentes y sus familias, quienes, según afirmó, han sido víctimas de amenazas en línea y hostigamiento.

“Lamento que a algunos les moleste que se usen máscaras, pero no voy a permitir que se pongan en peligro”, dijo el director. “¿Acaso el problema es el equipo que usan, o el hecho de que sus familias han sido señaladas públicamente como terroristas?”, agregó.

La conferencia de prensa fue convocada para informar sobre una serie de acciones coordinadas que resultaron en la detención de casi 1500 personas en Massachusetts como parte de una operación nacional de reforzamiento, desarrollada durante el mes de mayo. Sin embargo, el evento cobró notoriedad por la defensa efusiva de Lyons sobre el accionar de sus agentes y por su crítica a las llamadas “ciudades santuario”.

Todd Lyons también criticó a las llamadas “ciudades santuario” por no colaborar con los agentes federales en el control migratorio Leah Willingham - AP

Operativos de ICE en aumento: 1461 arrestos en un mes

ICE informó en un comunicado oficial que, como parte de un operativo reforzado, oficiales de la dependencia regional en Boston, en coordinación con otras agencias federales y estatales, arrestaron a 1461 personas. Según datos presentados, más de la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales o cargos criminales, tanto en EE.UU. como en sus países de origen.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de un operativo enfocado en individuos con historial delictivo, miembros de pandillas y personas previamente deportadas. “Massachusetts es hoy un lugar más seguro gracias al arduo trabajo y la determinación de los hombres y mujeres del ICE y nuestros socios federales“, aseguró Patricia H. Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de la agencia en Boston.

ICE y socios federales arrestaron a casi 1500 inmigrantes ilegales en Massachusetts durante el mes de mayo Foto ICE.gov

El ICE critica las políticas de las “ciudades santuario”

Durante la conferencia de prensa del lunes 2 de junio, Lyons también criticó la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones locales con ICE. Hizo referencia a las ciudades santuario, que limitan la colaboración entre las fuerzas del orden locales y los agentes federales de inmigración.

“Estas operaciones no serían necesarias si las políticas locales no obstaculizaran nuestro trabajo”, expresó, según lo retomado por Associated Press. Aunque no existe una definición federal exacta para este tipo de jurisdicciones, el término se utiliza comúnmente para referirse a ciudades o condados que no comparten activamente información con agentes federales ni retienen a personas con órdenes de detención migratoria sin autorización judicial.

Lyons también confirmó que el número de arrestos diarios por parte de ICE ha aumentado significativamente en los últimos meses. En declaraciones al programa Fox & Friends, señaló que la agencia promedia 1600 detenciones por día, un número que casi duplica la media registrada entre enero y mayo, cuando se contabilizaban cerca de 656 arrestos diarios, según AP.

Esta intensificación se alinea con las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha reiterado su intención de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país norteamericano.