El IRS es claro: “Individual taxpayer identification number” y los documentos clave para migrantes que buscan seguridad social en EE.UU.

Los inmigrantes requieren del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN, por sus siglas en inglés) para acreditar su actividad fiscal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este trámite no otorga un estatus migratorio y requiere la presentación de dos formularios.

Qué es y para qué sirve el Individual Taxpayer Identification Number

El Individual Taxpayer Identification Number (Número de Identificación Personal del Contribuyente, en español) es un código de nueve dígitos emitido por el IRS para procesar impuestos federales, según consignó el sitio web de la agencia federal.

El ITIN es un código de nueve dígitos emitido por el IRS para procesar impuestos federales Imagen ilustrativa generada con IA

Se otorga a personas que necesitan una identificación fiscal en EE.UU., pero no reúnen los requisitos para obtener un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). Su uso está limitado a fines tributarios federales y no otorga los siguientes beneficios:

No da derecho a la persona a recibir beneficios del Seguro Social ni para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

ni para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). No proporciona ni modifica el estatus migratorio

No autoriza a trabajar de manera legal en Estados Unidos

No sirve como documento de identificación fuera del sistema tributario federal.

Documentos claves para obtener el ITIN

Para tramitar o gestionar obligaciones fiscales relacionadas con el ITIN, se requiere la presentación del Formulario W-7, utilizado para solicitar o renovar el código, y la declaración de impuestos federales.

Para tramitar o gestionar obligaciones fiscales relacionadas con el ITIN, se requiere la presentación del Formulario W-7 Imagen creada con IA

Según el IRS, para llenar el formulario, el solicitante debe completar algunas secciones clave como:

Tipo de solicitud: indicar si se trata de la primera solicitud o de una renovación.

indicar si se trata de la primera solicitud o de una renovación. Razón de la solicitud: seleccionar una casilla (de la a a la h ) que justifique el motivo del trámite (ej. extranjero no residente que presenta declaración , dependiente de residente, beneficio de tratado).

seleccionar una casilla (de la a la ) que justifique el motivo del trámite (ej. , dependiente de residente, beneficio de tratado). Información personal: nombre legal completo (tal como figura en los documentos), dirección postal, dirección en el país extranjero , fecha y país de nacimiento, ciudadanía y datos de visado o fecha de llegada a EE. UU (en caso que aplique).

nombre legal completo (tal como figura en los documentos), dirección postal, , fecha y país de nacimiento, ciudadanía y datos de visado o fecha de llegada a EE. UU (en caso que aplique). Firma original: debe ser firmado por el solicitante o, en el caso de menores de 18 años, por uno de los padres o un tutor legal asignado por el tribunal.

Qué sucede al obtener un SSN

Una persona no puede tener y usar al mismo tiempo un ITIN y un SSN. En ese sentido, si un inmigrante obtiene un Número de Seguro Social, debe dejar de usar el código de nueve dígitos y notificar al IRS para combinar sus registros fiscales.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

El aviso puede realizarse por correo postal o en una oficina local del IRS. Si se opta por el envío postal, se debe remitir una carta a la Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0057, que incluya:

Nombre completo

Dirección postal actual

Petición explícita de combinar los archivos fiscales

La copia de tarjeta del Seguro Social y de la Notificación CP565 (aviso de asignación del ITIN), si está disponible.

En caso de no informar el cambio a la agencia, se corre el riesgo de no recibir el crédito correspondiente por los impuestos retenidos, lo que podría reducir reembolsos futuros.