El mexicano que conquistó la TV estadounidense desde el estacionamiento de Jimmy Kimmel

Hace más de 20 años que el mexicano Guillermo Rodríguez se lleva los aplausos del programa Jimmy Kimmel Live!. La carrera del comediante comenzó en el estacionamiento del estudio de grabación. El latino era guardia de seguridad allí, pero además, lavaba platos y atendía mesas en un hotel. Un día lo encontraron durmiendo en un auto y, lejos de echarlo, el presentador pidió que le dieran un lugar en su show.

Guillermo, el mexicano que conquistó al público estadounidense junto a Jimmy Kimmel

El discurso del actor Diego Luna contra las políticas migratorias de Donald Trump puso las miradas sobre el programa de Jimmy Kimmel, donde desde hace años aparece Rodríguez.

Guillermo Rodríguez fue descubierto en 2003 mientras dormía en el estacionamiento del estudio y Jimmy Kimmel decidió sumarlo a su programa Instagram: @iamguillermo

En 2003, el mexicano tenía tres trabajos al mismo tiempo y dormía en el estacionamiento del estudio de grabación para ahorrar tiempo entre turnos. Sin embargo, un día fue descubierto mientras dormía en el auto de Dicky Barrett, el locutor del programa. “Intento dormir, lo siento mucho”, le intentó explicar el mexicano.

“Dicky fue directo y le dijo a Jimmy: ‘Oye, este tipo estaba durmiendo en mi coche’”, recordó Rodríguez en diálogo con People. La respuesta del conductor fue llamativa:“Tenemos que poner a este tipo en el programa”. Así, cambió la vida del mexicano para siempre.

Guillermo comenzó a aparecer en sketches durante la primera temporada de Kimmel hace 22 años. Si bien todavía mantiene su título de guardia de seguridad, actualmente es un personaje crucial del programa nocturno. Incluso, tiene un segmento, llamado Guillermo’s Hollywood Round-Up, en el que lleva chismes de famosos al show.

Desde entonces, su figura ganó importancia y ha cubierto alfombras rojas, liderado entrevistas con celebridades, participado de presentaciones de los Super Bowls, los Óscar y entregas de diferentes premios. Suele llamar la atención por sus trajes llamativos y coloridos, acompañar a Kimmel en los chistes durante las ceremonias y por ofrecerle tequila a los invitados.

Guillermo suele usar trajes coloridos durante diferentes eventos importantes Instagram: @iamguillermo

De acuerdo a ABC, Guillermo es residente de California hace más de diez años y es ciudadano estadounidense desde 2005. “Entre sus cosas favoritas se encuentran ver fútbol en televisión, la comida mexicana, la comida italiana y sus dos chihuahuas, Pepe y Paco”, señalan desde el programa.

El gracioso intercambio con Diego Luna, tras el discurso contra Trump

El pasado lunes, Diego Luna no tardó en rendirle un homenaje gracioso al comediante mexicano. “He trabajado con los mejores actores mexicanos, pero quién diría que gracias a este programa iba a trabajar con el más talentoso, el más guapo, el más interesante… Guillermo, carajo”, sostuvo y se ganó las risas de la audiencia.

Rodríguez respondió con su inglés latino: “Be yourself. You got this” (Se tú mismo, tú puedes hacerlo).

Durante su monólogo de apertura, Luna criticó las políticas migratorias de la administración Trump, afirmó que Estados Unidos fue “moldeado por manos migrantes” y le pidió al público que defiendan la lucha de los extranjeros.

“Se trata de exigir una vía hacia la legalización para estas personas. De dejar de vivir con miedo”, apuntó. Y concluyó de manera graciosa con la ayuda del mexicano: “Espero que lo que he dicho los anime a implicarse, o al menos, a verlo desde otro punto de vista. Y si mis palabras los han molestado, solo quiero que sepan que todo lo escribió Guillermo”.