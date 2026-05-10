Cobraban hasta US$40.000 para cruzar migrantes por California, Texas y Arizona: cómo operaban

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer el caso de un ciudadano paquistaní que se declaró culpable de liderar una organización de tráfico de personas. Según el informe, cobraba hasta 40.000 dólares por ayudar a cruzar ilegalmente por las fronteras de California, Texas y Arizona. Fue descubierto gracias a la cooperación internacional.

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Con el pretexto de que eran personas contratadas para trabajar en películas, Abbas Ali Haider creó una red que ayudaba a ciudadanos pakistaníes a viajar a países latinoamericanos. Una vez ahí, los trasladaba hasta México para finalmente hacerlos cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ, el hombre de 49 años operaba dos empresas ficticias: Diamond TV World Productions y Multimedia Advertising.

A través de las compañías falsas, desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2023, obtuvo visas fraudulentas para que los ciudadanos pakistaníes ingresaran a Ecuador, Cuba y Colombia. Luego, la red de Haider se encargaba de guiarlos hasta la frontera de Estados Unidos con México, donde les facilitaba el cruce ilegal.

La operación criminal se descubrió gracias a la cooperación entre diferentes oficinas estatales estadounidenses y autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Brasilia (Brasil), Quito (Ecuador), Tijuana (México) y otros puntos en el Caribe, además del apoyo de las fuerzas del orden en México.

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Las autoridades estadounidenses compartieron que Haider fue extraditado a Estados Unidos desde México en julio de 2025 y su sentencia está programada para el próximo 30 de julio.

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El hombre se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro y de introducir inmigrantes indocumentados con fines de lucro. En tanto, podría enfrentar entre tres y diez años de prisión.

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El DOJ compartió que la red internacional de tráfico de personas liderada por un pakistaní fue descubierta gracias al Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés).

Se trata de una iniciativa en combatir actividades de tráfico y trata de personas de alto impacto, perpetradas por cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Según informaron las autoridades, los grupos criminales no solo operan en México, sino en los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), además de Canadá, el Caribe y otras naciones.

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Además, añadieron que sus operaciones son más efectivas gracias a que tienen fiscales adjuntos dedicados en el distrito sur de California, distrito de Arizona, distrito de Nuevo México, distritos este y sur de Texas, distrito sur de Florida, distrito norte de Nueva York y distrito de Vermont.

Hasta la fecha, el JTFA ha logrado más de 455 arrestos nacionales e internacionales de líderes y facilitadores de contrabando y tráfico de personas, lo que ha resultado en más de 400 condenas en Estados Unidos.