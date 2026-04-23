Oportunidad para migrantes: el programa de US$4,5 millones para capacitar trabajadores en Nueva York

En asociación con The Doe Fund, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un nuevo programa piloto de 4,5 millones de dólares para capacitar trabajadores. La iniciativa, de tres años de duración, crea un camino para todos los residentes, incluidos migrantes, para acceder a carreras profesionales en gestión de aguas pluviales e infraestructura verde.

El programa para capacitar trabajadores que anunció Mamdani en Nueva York

La oficina de Mamdani compartió un comunicado de prensa en el que informó la apertura de la iniciativa laboral en el Día de la Tierra. Junto con la comisionada del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés), Lisa F. Garcia, el alcalde remarcó la importancia del aporte que debe hacer cada residente para mejorar la protección ambiental en la ciudad.

Mamdani anunció el programa sobre capacitación de trabajadores en Nueva York Instagram @zohrankmamdani

“Cada neoyorquino tiene un papel que desempeñar en la construcción de una ciudad más verde y resiliente. Este programa abre las puertas a vecinos que con demasiada frecuencia quedan excluidos de las oportunidades para liderar la labor de proteger nuestras comunidades del cambio climático”, expresó en primer lugar.

Bajo el nombre de Green Readiness Opportunities for the Workforce (GROW), el programa busca ofrecer oportunidades a todos los neoyorquinos, incluidos aquellos con antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o abuso de sustancias.

Durante el programa, los participantes se formarán en carreras profesionales dedicadas al mantenimiento de infraestructuras críticas que reducen las inundaciones y protegen los cursos de agua locales.

Un equipo de 18 personas se encargará del mantenimiento de 1035 jardines de lluvia en East New York, Brooklyn, y South Ozone Park, Queens Freepik

Las labores que realizarán los participantes como parte del programa de Nueva York

El programa, según la oficina del alcalde, combina formación teórica, capacitación práctica y desarrollo profesional para preparar a los miembros del equipo para carreras sostenibles en la gestión de infraestructuras de aguas pluviales.

Un equipo de 18 personas se encargará del mantenimiento de 1035 jardines de lluvia en East New York, Brooklyn y South Ozone Park, Queens. El funcionamiento de la iniciativa será gestionado por The Doe Fund, con el apoyo de Gowanus Canal Conservancy y Public Works Partners.

Los jardines de lluvia consisten en sistemas en las aceras diseñados para captar el agua, que pueden almacenar hasta 2500 galones de agua pluvial, lo que permite que se filtre en el suelo en lugar de saturar las alcantarillas.

Los participantes de GROW, anunciado por Zohran Mamdani en Nueva York, se encargarán en esta ocasión de mantener los jardines de lluvia Zohran Mamdani

La ciudad de Nueva York instaló más de 16.000 infraestructuras verdes, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y pavimentos permeables, para reducir las inundaciones y los desbordamientos de alcantarillado.

Además de mantener estos espacios, los participantes de GROW recibirán capacitación y desarrollo profesional para prepararse para carreras a largo plazo en el sector hídrico.

El anuncio de Mamdani en Nueva York en el Día de la Tierra

Cómo aplicar al programa laboral anunciado por Mamdani en Nueva York

El anuncio de Mamdani señala que no es una iniciativa con inscripción abierta directa del estilo de un formulario público, sino que será gestionada por The Doe Fund. De este modo, la participación se canaliza a través de los programas propios de la organización.

Desde que comenzó, la organización conectó a casi 15.000 personas sin hogar con empleos, vivienda o ambos. En su sitio web oficial, indica que limpian 115 millas de la ciudad cada semana.

Para aplicar, las personas deben contactarse directamente con la organización o ingresar a su página para participar de sus programas de entrenamiento laboral.