Errores que pueden causar la negación del EAD ante el Uscis y no todos toman en cuenta
Desde fallas en firmas hasta espacios en blanco, muchos migrantes pasan por alto cuestiones al solicitar el permiso de empleo
Muchos migrantes en Estados Unidos que tienen ciertos estatus recurren a un Documento de Autorización de Empleo (EAD) para poder trabajar. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establece cuáles son los requisitos y el formulario mediante el cual se tramita, en los que es muy importante evitar los errores comunes que pueden perjudicar el proceso.
Los errores que muchos cometen al solicitar un EAD ante el Uscis
Según indica el Uscis, muchos extranjeros que residen en EE.UU., especialmente bajo ciertos recursos humanitarios, deben solicitar esta autorización. Para hacerlo, es necesario presentar el Formulario I-765 y cumplir con los pasos establecidos.
En ese proceso, hay quienes cometen algunas fallas que pueden parecer simples, pero que representan cuestiones que se suelen pasar por alto.
De acuerdo con el grupo de asistencia legal Inmigración Estados Unidos, estos son algunos errores básicos y frecuentes al solicitar un EAD:
- No usar la versión más actual del formulario.
- Enviar un formulario sin firma.
- Presentar el formulario con espacios en blanco.
- Realizar un pago incorrecto de la tarifa correspondiente.
Con respecto al primer punto, la recomendación siempre es descargar el documento de sitios oficiales para evitar tener versiones antiguas. Por otro lado, en el caso de los espacios en blanco, siempre se debe completar con “N/A” o “None” si no corresponde colocar información allí.
El Uscis advierte que no todos los migrantes deben solicitar el EAD
En un apartado de su sitio web dedicado a este documento, la entidad explica que el trámite aplica, entre otros, a extranjeros con asilo, refugio o visas U, que pueden solicitar un EAD como prueba de su autorización para trabajar. Sin embargo, algunos migrantes caen en el error de solicitar el permiso sin saber que no lo necesitan.
El Uscis aclara explícitamente que un residente permanente legal “no tiene que solicitar un EAD“. Las reglas migratorias de EE.UU. indican que la green card ”evidencia su autorización de empleo“.
Eso mismo aplica para titulares de visas de trabajo, como la H-1B. En esos casos, los extranjeros fueron admitidos en el país norteamericano para trabajar con un empleador específico y no necesitan un EAD para desarrollar esta actividad.
Cuándo un migrante tiene que renovar su EAD, según el Uscis
El Documento de Autorización de Empleo tiene un período de validez establecido. Según indica el formulario, este varía mucho de acuerdo a la categoría bajo la que se solicita y otras cuestiones.
El mejor momento para renovar el EAD
La recomendación del Uscis para evitar problemas es presentar la solicitud de renovación seis meses antes de la fecha de vencimiento que establece el permiso. La agencia sostiene que este tiempo es óptimo para “reducir la posibilidad de una interrupción en la autorización de empleo“.
Para llevar a cabo el proceso de renovación del EAD, el inmigrante debe presentar nuevamente el Formulario I-765 y pagar la tarifa correspondiente por el trámite. Hacerlo a tiempo es importante, ya que existen consecuencias por trabajar con un documento expirado.
El U.S. Law Center sostiene que hacerlo puede llevar al despido o incluso a complicaciones en el estatus. Esto se puede traducir en multas, deportación e inelegibilidad para futuros trámites migratorios.
