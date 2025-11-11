EAD revocada: los migrantes que perderán su permiso de trabajo inmediatamente

El gobierno de Estados Unidos eliminó la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para los migrantes que soliciten una renovación desde el 30 de octubre pasado. Por ende, algunos trabajadores podrían perder sus estatus.

Quiénes perderán su permiso de trabajo EAD en Estados Unidos

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el jueves pasado, la cual implica una verificación más exhaustiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de los permisos de trabajo de migrantes EAD bajo ciertas categorías.

Los que perderán su EAD son aquellos que ya no reúnan los requisitos para tramitarla. O bien, quienes no hagan la renovación.

Los empleados que tengan vigente su EAD o renovación no enfrentan consecuencias relacionadas con su posición.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense compartió una guía para que los empleadores de trabajadores titulares de EAD puedan verificar si el permiso permanece vigente o fue revocado porque la renovación se solicitó posterior a la fecha de entrada en vigor de la normativa, el 30 de octubre de 2025.

A través de E-Verify, los empleadores pueden comprobar la situación de los trabajadores.

Las autoridades indicaron que “los EAD revocados ya no aparecerán en las alertas de caso" y que, en su lugar, deberán generar de forma periódica el “Informe de Cambio de Estado” para identificar cada estatus de los empleados.

Asimismo, el sistema incluyó las fechas de revocación del permiso de trabajo, junto al día en que se actualizó la información en el informe del cambio de estado.

Si la EAD se revocó del 9 de abril al 16 de octubre, la fecha en que la información estará disponible en el informe de E-Verify es el 21 de octubre.

Del 11 de abril al 16 de septiembre: la información estará disponible el 23 de septiembre.

Del 9 de abril al 2 de septiembre: el 9 de septiembre.

Del 9 de abril al 19 de agosto: el 26 de agosto.

Del 9 de abril al 5 de agosto: el 12 de agosto.

Del 9 de abril al 24 de julio: el 29 de julio.

Del 9 de abril al 8 de julio: el 15 de julio.

Del 9 de abril al 13 de junio: el 20 de junio.

Por qué el gobierno de EE.UU. implementó esta medida sobre la EAD

“Es una medida de sentido común garantizar que se hayan completado las revisiones de antecedentes e investigaciones de seguridad adecuadas antes de que se extienda la autorización o documentación de empleo de un extranjero“, señaló el Uscis en el comunicado oficial sobre la nueva norma.

En ese sentido, la agencia federal indicó que únicamente se registran las excepciones de casos en los que lo disponga la ley o bajo la emisión de una notificación en el Registro Federal. Previamente, los migrantes podían ser elegibles para una extensión automática de hasta 540 días posterior al vencimiento.

Qué deben hacer los migrantes que vieron revocado su permiso de trabajo EAD

El Uscis instó a los titulares de EAD a solicitar una renovación del permiso hasta 180 días (seis meses) antes de su vencimiento. Los trabajadores deben presentar el formulario I-765 ante la agencia federal y abonar la tarifa correspondiente.

“Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar una solicitud de renovación de su EAD, más probable es que experimente una interrupción temporal en su autorización de empleo o documentación", aseveró el organismo gubernamental.