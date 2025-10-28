Es colombiana y cuenta cómo su green card en EE.UU. fue aprobada en 45 días sin entrevista

Tatiana Bielefeldt, una creadora de contenido que vive en Chicago, Estados Unidos, contó en sus redes sociales que su green card fue aprobada en solo 45 días y sin pasar por una entrevista. La joven explicó que tramitó su residencia permanente por la vía del matrimonio y dio consejos de cómo presentar la evidencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). “Nos enfocamos en las pruebas económicas”, reveló.

Green card por matrimonio: qué evidencias económicas ayudaron a obtenerla en 45 días

Bielefeldt relató en un video que publicó en TikTok que su esposo estadounidense la patrocinó para que obtuviera la residencia, un trámite conocido popularmente como “green card por matrimonio”. Según detalló, ambos se concentraron en demostrar la autenticidad de su relación a través de una serie de evidencias económicas y legales y su trámite se resolvió favorablemente en solo un mes y medio. Por eso, se propuso dejarles a sus seguidores “unos tips” que, según ella, “ayudaron a que fuera más rápido”.

Le aprobaron la green card en 45 días y da consejos

Entre las pruebas que enviaron, destacó su cuenta bancaria conjunta, que abrieron “en el cuarto mes de relación”. Además, detalló que su esposo la autorizó en todas sus tarjetas de crédito desde los primeros meses. “A la hora de enviar toda esta documentación ya tenía antigüedad”, señaló.

Otra parte importante del expediente incluyó los gastos y contratos vinculados al casamiento. Tatiana mencionó que envió desde el costo de su vestido de novia hasta los correos electrónicos con el restaurante donde celebraron la boda, junto con los recibos del anillo de compromiso y de las argollas de matrimonio.

A esos datos, sumó las pruebas de que su esposo la había incorporado en los títulos de las propiedades que poseía. Todo esto, según explicó, ayudó a demostrar que su vínculo era genuino y estable.

La pareja complementó la documentación con evidencias de vacaciones compartidas. “Viajamos bastante durante el primer año de relación, así es que enviamos todos los tickets de los lugares a los que habíamos ido y también los hoteles donde nos habíamos quedado”, contó Tatiana. También presentaron los comprobantes de esos gastos y las reservas como respaldo del historial de convivencia.

Por último, agregó que su esposo la incluyó en su seguro de vida, en su seguro laboral y en el título del auto, lo que reforzó la idea de una integración económica y familiar completa.

La joven solicitó su green card por matrimonio Foto de freepik disponible en freepik

Por qué el Uscis aprobó una green card por matrimonio sin entrevista: el caso de Tatiana Bielefeldt

Uno de los aspectos más llamativos de su caso es que el Uscis no la citó a entrevista, un paso que suele ser inevitable para la mayoría de las solicitudes de residencia por matrimonio.

Según Bielefeldt, la decisión del organismo pudo deberse a la cantidad y calidad de la evidencia presentada. “Nos enfocamos demasiado en las pruebas de la relación, pero no cualquiera, nos enfocamos demasiado en las económicas”, explicó en su testimonio.

Esa estrategia, junto con la documentación detallada y coherente, habría sido determinante para que el oficial de inmigración considerara suficiente la documentación y aprobara el caso sin una entrevista personal.

Tatiana no tuvo que hacer una entrevista para obtener la green card Shutterstock

La creadora de contenido remarcó también la importancia de la precisión al completar los documentos. “Fuimos muy cuidadosos con los formularios, llenamos todas las preguntas, no dejamos ninguna sin contestar, fuimos muy específicos con las fechas, incluimos toda la documentación que las instrucciones pedían de cada formulario”, recordó.