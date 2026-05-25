El checklist del Uscis: documentos que puede pedir un agente durante un control migratorio por visa de trabajo

Según las políticas implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los agentes pueden presentarse en el domicilio de una persona para indagar sobre su estatus. Cuando esto sucede, los extranjeros con visa de trabajo, particularmente quienes tengan la H-1B, pueden seguir una guía para saber cómo actuar, qué documentos presentar y qué información evitar brindarles.

Qué documentos pide un agente del Uscis cuando va a un domicilio

La división de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés) del Uscis es la encargada de llevar a cabo los operativos en viviendas de migrantes. El objetivo principal consiste en comprobar que la información declarada en las solicitudes continúe vigente.

El Uscis puede verificar en domicilios que se cumplan ciertas condiciones de las visas de trabajo Imagen ilustrativa generada con IA

En un informe del 20 de mayo, el estudio jurídico especializado en inmigración Reddy Neumann Brown PC indicó que los migrantes deben estar preparados para presentar, como mínimo, una identificación emitida por el gobierno para verificar su identidad.

Ante la visita de un oficial, las personas pueden mostrar los siguientes documentos para validar su empleo y cumplimiento de los términos de la visa H-1B:

Recibos de pago recientes (pay statements)

(pay statements) Formularios W-2

Notificaciones de aprobación de la visa H-1B

Cartas de verificación de empleo

Identificaciones o carnets de la empresa

Información de contacto del empleador

La firma aclaró que no existe una regulación específica que obligue a los migrantes a mantener cierta cantidad de documentación en su domicilio. Esto se debe a que muchos de estos documentos suelen estar en posesión del empleador.

Sin embargo, se recomienda tenerlos disponibles para facilitar la verificación y evitar problemas. En ese sentido, cuando un trabajador realiza tareas remotas y su casa aparece registrado como lugar autorizado de empleo, los agentes pueden revisar:

Que vive en la dirección declarada

Si mantiene vínculo laboral con la empresa patrocinadora

Que las funciones coinciden con las informadas en la petición H-1B

Que el salario y las condiciones laborales no cambiaron

Si continúa la relación entre empleado y empleador

Que no existen modificaciones sustanciales que requieran una nueva presentación migratoria

Qué información no es necesario presentar ante agentes del Uscis

El estudio jurídico remarcó en el análisis que muchos trabajadores remotos cuentan con datos protegidos. Por este motivo, ninguna persona debe incumplir acuerdos de confidencialidad ni políticas internas de las empresas.

Entre la información que no es relevante mostrar a los oficiales aparecen:

Código fuente propietario

Secretos comerciales

Bases de datos de clientes

Información médica protegida

Registros financieros

Documentación técnica reservada

Información confidencial de clientes

Los agentes del Uscis pueden presentarse sin aviso previo durante horarios laborales habituales Imagen ilustrativa generada con IA

En caso de que se violen las reglas, el empleado puede expresar que existen obligaciones de confidencialidad y derivar la consulta al representante designado de la empresa. A su vez, la firma también aclaró que los migrantes generalmente no deben proporcionar:

Información sobre ingresos corporativos

Datos tributarios empresariales

Estrategias internas de negocios

Información migratoria de compañeros

Registros comerciales reservados

Opiniones legales sobre cumplimiento migratorio

Por qué el Uscis visita domicilios de extranjeros con visas de trabajo

Si bien la FDNS fue creada para verificar información incluida en solicitudes migratorias e identificar posibles fraudes, declaraciones incorrectas o incumplimientos, una visita al domicilio no implica automáticamente sospechas legales. Por el contrario, suelen formar parte de revisiones aleatorias de cumplimiento.

Cómo presentar la solicitud para la visa de trabajo ante Uscis en EE.UU.

En muchas ocasiones, los oficiales se presentan sin previo aviso y durante horarios laborales habituales. Entre las consultas más habituales durante estas inspecciones, figuran preguntas sobre:

La empresa para la que trabaja el empleado

para la que trabaja el empleado El cargo que ocupa

La fecha de inicio laboral

El nombre del supervisor

La cantidad de horas trabajadas por semana

La condición de empleo a tiempo completo

Las responsabilidades principales

Los proyectos en desarrollo

Además, los oficiales pueden indagar sobre el salario actual, la modalidad de pago y los beneficios laborales recibidos. En general, según los abogados, los empleados no tienen obligación de responder absolutamente todas las preguntas.

No obstante, luego advirtieron que negarse a responder el cuestionario rutinario podría derivar en pedidos adicionales de documentación a la empresa o en una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés).