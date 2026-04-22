JB Pritzker, gobernador de Illinois: “El despliegue de Trump y la Guardia Nacional fue un abuso de poder ilegal”

Meses después del inicio de la Operación Midway Blitz, lanzada para detener inmigrantes en Chicago, Illinois, una jueza desestimó la denuncia del estado contra la administración federal. La magistrada consideró que las órdenes ya no estaban vigentes y recordó que el despliegue ya había sido bloqueado previamente. Aunque el fallo no avanzó sobre el fondo del reclamo, el gobernador JB Pritzker celebró la resolución y sostuvo que confirmó su postura sobre la ilegalidad de la medida impulsada por Donald Trump.

JB Pritzker cuestiona a Trump por el uso de la Guardia Nacional

La disputa judicial entre Illinois y la administración Trump comenzó luego de que cientos de agentes fueran enviados a la jurisdicción y puestos bajo control federal durante la “Operación Midway Blitz”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró el fallo judicial que desestimó la demanda al indicar que las órdenes de la administración Trump ya no estaban vigentes @JBPritzker

En respuesta a la resolución, el gobernador Pritzker emitió un descargo en el que celebró la decisión judicial. “La sentencia confirma lo que ha sido evidente desde el principio: el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Donald Trump para ocupar nuestras calles fue un abuso de poder imprudente e ilegal”, escribió.

Mediante el mensaje compartido en un comunicado de prensa, el político demócrata agregó que las comunidades “no deberían tener que vivir con el temor de que tropas federales enmascaradas ocupen sus vecindarios”. En esa línea, expresó que los miembros de la Guardia Nacional “no deberían ser utilizados como instrumentos políticos”.

“Estos son principios fundamentales de cualquier democracia sana, y el resultado en este caso confirma esa creencia”, completó.

Para concluir, expresó que la administración Trump “seguirá poniendo a prueba los límites de su poder sin importar el costo para las comunidades”. Luego, afirmó: “Illinois seguirá defendiendo y luchando por los derechos de nuestra gente”.

El descargo de JB Pritzker contra Trump

Por qué Illinois demandó a Trump por el envío de tropas federales

En conjunto, Illinois y la ciudad de Chicago demandaron en otoño pasado a la administración Trump después de que enviara cientos de soldados desde Texas a una base en Elwood, con el presunto propósito de “combatir el crimen”.

En aquel momento, Pritzker calificó la medida de “invasión inconstitucional” de Chicago y prometió oponerse al uso de las fuerzas armadas en la ciudad.

El envío de las tropas se dio en el marco del inicio de la Operación Midway Blitz, cuyo objetivo declarado era arrestar a los inmigrantes indocumentados de la jurisdicción.

Donald Trump amenazó con intervenir en Chicago y Pritzker respondió sobre Illinois Archivo

En octubre, un juez federal de Chicago bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional, con las tropas ya ubicadas en el territorio. El caso avanzó y llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

No obstante, los soldados regresaron a Texas a mediados de noviembre mientras ambas partes esperaban a que los jueces escucharan sus argumentos.

El 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno federal para desplegar la Guardia Nacional en el área de Chicago.

Finalmente, unos días después, Trump confirmó que los soldados se retiraban oficialmente de Chicago, Los Ángeles, California, y Portland, Oregón.

Pese a que los efectivos nunca comenzaron a cumplir tareas, el despliegue le costó a la administración Trump cerca de US$21 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

Reacciones en Illinois tras el fallo judicial sobre el despliegue militar federal

La decisión judicial del lunes pone fin a meses de litigios entre el gobierno de Chicago, la administración Pritzker y las autoridades federales. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, celebró el fallo y declaró:

“El pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de una ocupación militar simplemente por vivir en una jurisdicción que ha perdido el favor político de un presidente“.

Citado por ABC News, el Departamento Jurídico de Chicago aplaudió la decisión y cuestionó las intenciones de Trump.

“Nunca existió una base legal para desplegar la Guardia Nacional en Chicago para la aplicación de la ley federal de inmigración. Dichas órdenes representaban una extralimitación federal que amenazaba el estado de derecho local”, escribió.

Si bien el gobierno federal no se pronunció por el momento sobre la determinación judicial, la jueza Perry indicó que fue la administración Trump la que solicitó el sobreseimiento del caso.

La magistrada coincidió con el planteo, en línea con la decisión de la Corte Suprema de bloquear el despliegue.

En declaraciones anteriores, Trump afirmó, pese a las decisiones judiciales, que tiene la autoridad legal para desplegar la Guardia Nacional para ayudar con el control de la inmigración.

En ese sentido, advirtió que consideraría hacerlo nuevamente “de una forma mucho más diferente y contundente” en Illinois y otros estados.