Quién ganó el debate demócrata en Nueva York, según expertos: el candidato a reemplazar a Eric Adams

El exgobernador Andrew Cuomo fue el gran “ganador” del primer debate del Partido Demócrata en Nueva York, que se destacó por la ausencia del alcalde Eric Adams debido a su campaña independiente. Aunque recibió críticas constantes por parte de sus ocho rivales, su capacidad para responder le permitió dominar el escenario durante más de dos horas. Así lo evaluó un panel de estrategas consultado por The New York Post, que consideró que el ataque constante solo sirvió para reforzar su perfil de candidato fuerte.

El desempeño de Andrew Cuomo en el debate demócrata en Nueva York

“No vi un debate sobre Nueva York, vi un debate sobre Andrew Cuomo“, sostuvo el estratega Ken Frydman. La decisión de sus rivales de enfocarse en él le dio más tiempo frente a las cámaras y consolidó su rol protagónico. “Todos intentaron golpear a Cuomo, pero ninguno acertó”, agregó O’Brien Murray.

La estrategia de los demás candidatos de enfocar sus ataques en Cuomo le dio visibilidad y lo consolidó como el centro del debate, según analistas Archivo

En el estudio 30 Rockefeller Center, Cuomo ocupó el centro físico del escenario y también el discursivo, según explicó Murray en New York Post. El republicano Bill O’Reilly remarcó: “Fue Cuomo contra los liliputienses, y los liliputienses no estuvieron a la altura”.

Debate en Nueva York: críticas y acusaciones contra Andrew Cuomo

Cuomo se defendió de las acusaciones de acoso sexual por parte de 11 mujeres que motivaron su renuncia del cargo de gobernador en 2021. Asimismo, durante el debate, Adrienne Adams y varios candidatos cuestionaron su falta de autocrítica sobre:

Recortes en salud.

Demoras en la entrega de vacunas durante la pandemia.

Su rol en la política de cuidados.

Por su parte, el asambleísta progresista Zohran Mamdani, que llegó como el segundo favorito en las encuestas, fue el que más confrontó con Cuomo. En ese sentido, lo acusó de mentirle al Congreso y de representar a los intereses de los multimillonarios que financiaron a Trump.

Los contraataques de Cuomo en el debate demócrata de Nueva York

El exgobernador de Nueva York enfrentó preguntas de la moderadora Melissa Russo sobre denuncias por acoso laboral y sexual, que volvió a rechazar con firmeza. “Cinco fiscales revisaron el caso y no encontraron nada“, aseguró, de acuerdo a lo recopilado por NBC New York.

En esa misma línea, Cuomo afirmó que el informe que lo comprometía fue de carácter político y destacó que uno de los casos ya fue cerrado, con su exclusión del expediente. Además, negó haber gestionado mal durante la pandemia y sostuvo que, bajo su mandato, aumentaron los fondos destinados a Medicaid.

A su vez, Cuomo atacó a los principales rivales y enfocó sus críticas en Mamdani y Brad Lander. Al segundo de ellos, el contralor de la ciudad de Nueva York le reprochó haber tenido la oportunidad de impulsar más viviendas cuando fue concejal de Brooklyn y no haberlo hecho.

Por otro lado, sobre Mamdani dijo que “Trump pasaría sobre él como cuchillo caliente sobre manteca“, y lo criticó por basar su campaña en redes sociales, sin resultados concretos en el legislativo. Asimismo, lo tildó de “inexperto”.

Adrienne Adams y Michael Blake: los que más crecieron tras el debate demócrata en Nueva York

Según la consultora política, Yvette Buckner, citada por el medio estadounidense, Michael Blake y Adrienne Adams aprovecharon el debate para ganar visibilidad.

Adams, presidenta del Concejo Municipal, cuestionó duramente a Cuomo por su política de salud y por el manejo de la pandemia. Según Frydman, ella logró mover la aguja de su campaña, con chances de crecer en el sistema de voto preferencial.

Respecto de Blake, Buckner consideró que ganó atención con un tono directo y su crítica al sistema de financiamiento de campañas. También respondió con ironía a algunas preguntas, lo que hizo que gane aplausos del público.

Brad Lander, Zellnor Myrie y los perfiles que no convencen en Nueva York

Brad Lander, actual contralor de la ciudad de Nueva York, fue señalado por O’Reilly por transmitir una imagen poco sincera. Según Murray, su estilo televisivo no fue efectivo: “Tiene presencia para radio y entrega para papel”. El analista agregó que su candidatura “carece de energía” y que su discurso “pareció forzado”.

Por su parte, Zellnor Myrie fue valorado como "una figura con futuro" por su tono calmo y claridad en sus intervenciones. Aunque no dominó el debate, su sinceridad y perfil joven le dieron visibilidad como dirigente emergente del partido. Para algunos analistas de The New York Post, podría ganar relevancia en los próximos años.

En cambio, Scott Stringer, en su segundo intento por la alcaldía, volvió a pasar desapercibido, de acuerdo a los expertos. En ese sentido, Frydman y Murray coincidieron en que su desempeño fue “plano”, sin momentos destacados ni frases recordables. Murray resumió: “Después de dos campañas, sigue sin conectar con la gente”.

Expectativas para el próximo debate demócrata por la alcaldía de Nueva York

El segundo debate está previsto para el 12 de junio, con siete de los nueve candidatos. Las ausencias serán las de Jessica Ramos y Michael Blake, que no estarán por no haber alcanzado el piso de financiamiento.

La elección primaria será el 24 de junio, con nueve días de votación anticipada desde el día 14 de este mes. Hasta ahora, las encuestas muestran a Cuomo con una ventaja sostenida. En tanto, Mamdani se mantiene como su amenaza más cercana, según O’Reilly.