Esto se sabe de la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. y la decisión de la Corte Suprema hoy

La Corte Suprema de Estados Unidos escucha este jueves 15 de mayo argumentos orales a favor y en contra de una de las órdenes ejecutivas más polémicas de Donald Trump: eliminar la ciudadanía por nacimiento.

La Corte Suprema evalúa la orden de Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

El primer día de su segundo mandato como presidente, Donald Trump firmó una controversial orden ejecutiva: poner fin a la práctica de otorgarles la ciudadanía estadounidense a todos los niños nacidos en ese país. Tras varios bloqueos por jueces federales, el debate llegó ahora al máximo tribunal de Estados Unidos.

Donald Trump busca ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos Evan Vucci - AP

Según informó NBC News, lo que debate la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, tres de ellos designados por el propio Trump, es “únicamente en la cuestión de si los jueces de tribunales inferiores tenían la autoridad para bloquear la política a nivel nacional, como lo hicieron tres en diferentes casos”.

Ciudadanía por nacimiento: qué está en juego en el fallo de la Corte Suprema

Durante la audiencia, que se celebra este 15 de mayo, los jueces del máximo tribunal escucharán los argumentos de ambas partes. La controversia legal gira en torno a si el Poder Ejecutivo puede restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden unilateral, sin una reforma constitucional ni legislación del Congreso.

Entre los aspectos centrales del debate:

La validez de limitar la ciudadanía por nacimiento sin cambiar el texto constitucional.

La legalidad de aplicar criterios migratorios de los padres para definir el estatus de los hijos nacidos en Estados Unidos.

El alcance que deben tener las órdenes judiciales: si pueden frenar políticas a nivel nacional o solo para los casos específicos presentados.

Ciudadanía por nacimiento: el cambio impulsado por Donald Trump

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 con el objetivo de limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida partió de una interpretación específica de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que son ciudadanos todas las personas nacidas o naturalizadas en el país norteamericano y sujetas a su jurisdicción.

Según el texto de la orden, el Ejecutivo sostuvo que la frase “sujetas a la jurisdicción” nunca implicó que absolutamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense debieran recibir automáticamente la ciudadanía.

Trump firmó una orden ejecutiva que reinterpreta la Enmienda 14: niega ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados desde febrero 2025 SAUL LOEB - AFP

Además, se excluyó a los nacidos en Estados Unidos cuyos padres no se encontraran legalmente radicados de forma permanente. En particular, se señaló que no recibirían ciudadanía:

Quienes nacieran de madres en situación migratoria ilegal y padres que no fueran ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Quienes nacieran de madres con presencia legal, pero temporal (por ejemplo, con visas de turismo, trabajo o estudio), si el padre tampoco tenía estatus migratorio legal permanente.

La administración dejó claro que ningún organismo federal debería emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a personas en esas condiciones. Además, especificó que la medida solo se aplicaría a nacimientos ocurridos a partir de los 30 días de firmada la orden.

Bloqueos judiciales: Trump enfrentó obstáculos para ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento

La orden fue inmediatamente objeto de demandas en varios tribunales federales. Diversos jueces emitieron decisiones que frenaron su aplicación, al considerarla incompatible con la jurisprudencia vigente y con la Constitución.

Entre las resoluciones judiciales más relevantes:

En Seattle , el juez federal John Coughenour bloqueó la aplicación de la medida en todo Estados Unidos. En su fallo, calificó a la ciudadanía por nacimiento como “un derecho constitucional fundamental”.

, el juez federal John Coughenour bloqueó la aplicación de la medida en todo Estados Unidos. En su fallo, calificó a la ciudadanía por nacimiento como “un derecho constitucional fundamental”. En Maryland , la jueza Deborah Boardman falló a favor de grupos de derechos de inmigrantes y varias mujeres embarazadas. En ese sentido, subrayó que “ninguna corte en la nación ha respaldado jamás la interpretación del presidente”.

, la jueza Deborah Boardman falló a favor de grupos de derechos de inmigrantes y varias mujeres embarazadas. En ese sentido, subrayó que “ninguna corte en la nación ha respaldado jamás la interpretación del presidente”. En Massachusetts, el juez Leo Sorokin también paralizó la orden ejecutiva en todo el territorio nacional, tras el pedido de 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco. Argumentó que una aplicación limitada de la medida “sería insuficiente”, ya que permitiría que personas cruzaran de un estado a otro para eludirla.

Jueces federales en Seattle, Maryland y Massachusetts bloquearon en todo EEUU la polémica orden sobre ciudadanía por nacimiento WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los fallos de estos jueces fueron apelados por el gobierno, pero los tribunales de segunda instancia en San Francisco, Richmond y Boston rechazaron suspenderlos, incluso parcialmente. La administración Trump llevó entonces el caso ante la Corte Suprema, en donde solicitó revertir esas decisiones, al menos en parte.

El argumento ante la Corte y el peso de la historia

Según detalla la cobertura de SCOTUSblog, el equipo jurídico del gobierno, encabezado por la entonces procuradora general interina Sarah Harris, planteó el 13 de marzo que la Corte Suprema permitiera aplicar la orden ejecutiva mientras se resolvía el litigio. Afirmó que el Ejecutivo solo pedía “una solicitud modesta” y cuestionó las llamadas “injunciones universales”, es decir, las órdenes judiciales que frenan una política en todo el país norteamericano.

En su defensa, los demandantes sostuvieron que la orden ejecutiva violaba un principio jurídico establecido hace más de 125 años. Como recordaron los abogados de los estados demandantes, “seguir la ley tal como ha sido entendida universalmente durante más de un siglo no constituye una emergencia que justifique una intervención extraordinaria”.

La Corte analiza si Trump necesita aprobación del Congreso para cambiar la Enmienda 14 CHIP SOMODEVILLA - POOL

El fundamento central del derecho a la ciudadanía por nacimiento se remonta al fallo del caso United States v. Wong Kim Ark de 1898. Allí, la Corte Suprema reconoció como ciudadano estadounidense a Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos, nacido en San Francisco.

El juez Horace Gray, en representación de la mayoría, explicó que la Enmienda 14 reafirmaba “la regla antigua y fundamental de la ciudadanía por nacimiento dentro del territorio, bajo la protección del país, incluyendo a todos los niños nacidos de extranjeros residentes”.

El precedente, considerado clave para la jurisprudencia estadounidense, se apoyó en el rechazo al fallo Dred Scott v. Sandford de 1857, que había negado la ciudadanía a las personas afrodescendientes. La Enmienda 14 se adoptó luego de la Guerra Civil, precisamente para corregir esa injusticia.