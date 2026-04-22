El Uscis revisará green cards otorgadas por el gobierno de Biden: quiénes están en riesgo de perder la residencia

Por pedido de Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en marcha un proceso de revisión de los beneficios migratorios otorgados por la administración anterior, lo que incluye green cards, solicitudes de asilo y permisos humanitarios. Esta medida, confirmada recientemente por el director de la agencia, Joseph B. Edlow, podría afectar a algunos beneficiarios que llegaron al país durante el mandato de Joe Biden.

El Uscis reabrirá viejos casos migratorios y revocará green cards aprobadas por Biden

Desde el inicio del año fiscal 2025, el Uscis intensificó sus mecanismos de investigación. De acuerdo con los datos presentados por Edlow ante el Congreso en febrero, los oficiales de la agencia realizaron casi 33.000 derivaciones a la Dirección de Detección de Fraude y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta cifra representa un aumento del 138% en comparación con la media anual de la administración anterior.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Hasta la fecha, completaron investigaciones en más de 21.000 casos, en las cuales se lograron identificar anomalías o fraude en aproximadamente el 65% de los expedientes analizados. “Le hemos declarado una guerra a gran escala al fraude migratorio”, aseguró Edlow recientemente en el programa Real America with Dan Ball.

Asimismo, las redes sociales del Uscis también informaron la decisión: “Bajo el liderazgo de Donald Trump, Markwayne Mullin (secretario del DHS) y Joseph B. Edlow estamos revisando nuevamente los casos de personas que recibieron beneficios migratorios durante la administración Biden, cuando no había ninguna revisión. Ahora sí la hay, así que prepárense para enfrentar las consecuencias”.

Por su parte, la Casa Blanca hizo un anuncio a través de su cuenta en X: “La administración Trump ya está activamente reexaminando a migrantes de Joe Biden que posean green cards”.

El Uscis le declaró "la guerra al fraude migratorio" y revocará green cards y otros beneficios otorgados por Joe Biden / X @uscis Uscis

Los criterios de revisión y perfiles en riesgo por la decisión del Uscis

La revisión no se limitará exclusivamente a las green cards, sino que abarcará un espectro amplio de beneficios migratorios otorgados durante la gestión anterior. Las autoridades señalaron que los expedientes pueden ser reabiertos si se detectan problemas específicos como fraude, presentación de información falsa, antecedentes penales no declarados o errores administrativos durante el procesamiento original.

Para ejecutar estas revisiones, el Uscis implementará nuevos operativos especializados. Un ejemplo es la Operación Parris, que se enfoca en revisar expedientes de refugiados en áreas específicas con un interés particular en casos provenientes de regiones identificadas históricamente con tácticas de fraude migratorio.

Los migrantes corren riesgo de perder sus beneficios si el Uscis detecta irregularidades / X @uscis Uscis

Consecuencias legales e incertidumbre entre migrantes

Para los migrantes cuyo estatus sea revocado tras un proceso legal, las consecuencias serían severas. Las autoridades advirtieron que la confirmación de irregularidades puede derivar en la anulación de permisos de trabajo, la pérdida de la residencia legal y el inicio de procesos de remoción ante una corte de inmigración.