Es mexicana y tiene DACA, pero decidió autodeportarse por miedo: “No puedo vivir más así”

Quebec Vásquez, una inmigrante mexicana protegida bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), vive en Estados Unidos hace más de 20 años, pero el miedo constante a las deportaciones masivas bajo el gobierno de Donald Trump la llevó a tomar una decisión drástica: mudarse con su familia a México.

Vivir bajo la amenaza constante de la deportación pese al programa DACA

A pesar de contar con un estatus legal temporal, la constante amenaza de ser separada de sus tres hijas y la incertidumbre sobre su futuro llevaron a Vásquez a tomar la difícil decisión de dejar atrás su vida en Estados Unidos. “Aquí no puedo vivir más. No puedo vivir más así”, expresó en un video compartido en TikTok.

Q Vasquez 7465790750639263018

Aunque es beneficiaria de DACA, el miedo a ser deportada la impulsó a reconsiderar su permanencia en el país. La situación para los inmigrantes indocumentados se volvió cada vez más peligrosa debido a las políticas migratorias más estrictas implementadas durante la administración de Trump.

“Vivo con miedo constante”, compartió Vásquez, a la vez que describió cómo las crecientes políticas migratorias la obligaron a replantearse su futuro en EE.UU: “Cada vez que salgo de mi casa, siento que puedo ser detenida”.

DACA bajo amenaza: la lucha por la seguridad y el estatus legal

Como parte de la generación de Dreamers que llegaron a Estados Unidos siendo niños, Vásquez siempre vivió con la esperanza de regularizar su situación a través de la ley DACA. No obstante, con la administración Trump, esa esperanza se desmoronó. “No me siento segura, ni siquiera con el estatus que me da el DACA”, explicó Vásquez.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sigue vigente para quienes recibieron el beneficio antes del 16 de julio de 2021; sin embargo, las solicitudes de DACA por primera vez no se están procesando

“El hecho de que no se haya resuelto el futuro de DACA me hizo pensar que la mejor opción es irme a México, un lugar al que nunca me imaginé regresar”, declaró.

El miedo a la separación familiar y la necesidad de proteger a sus hijas

Una de las razones más poderosas que llevó a Vásquez a tomar la difícil decisión de regresar a México fue la constante preocupación por la seguridad de sus hijas: “Lo peor que podría pasar es que me separen de mis niñas”.

El miedo a ser arrestada y separada de sus hijas la llevó a tomar la decisión de irse de Estados Unidos ICE

La posibilidad de ser arrestada por el ICE y no tener la oportunidad de demostrar su estatus legal es un miedo constante. “¿Quién las recogerá si no estoy allí? Esa idea me aterra”, señala.

El lugar de México escondido por la migrante y su familia

Con el riesgo de perder a su familia, Vásquez y su esposo comenzaron a investigar la posibilidad de mudarse a Mérida, México. “Ya hemos empezado a reunir la documentación necesaria, solicitamos pasaportes y comenzamos a planificar nuestra nueva vida en Mérida”, comentó. La familia se ha estado preparando durante semanas para dar este gran paso. La decisión no fue fácil, pero Vásquez siente que es la única forma de garantizar la seguridad de sus hijas.

El proceso de adaptación a México será desafiante, especialmente para sus hijas, quienes apenas hablan español. “Mis hijas tienen mucho que aprender, pero están dispuestas a intentarlo”, indicó la mujer. Aunque la idea de regresar a México le genera inseguridades, también ve esta mudanza como una oportunidad de comenzar de nuevo en un lugar donde se sienta más segura y donde pueda vivir sin temor constante: “Al menos allá no tendré que esconderme o tener miedo de hablar en público”.