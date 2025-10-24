Es mexicano, vende paletas en Los Ángeles y pasó 114 días detenido por el ICE: así consiguió la green card

Ambrocio Lozano, un migrante mexicano conocido en su barrio por su trabajo como vendedor ambulante con su carrito de paletas en Los Ángeles, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y pasó 114 días detenido. Recientemente, recuperó su libertad y pudo reencontrarse con su familia. Y ahora, también obtuvo la green card, luego de que su abogada demostrara que estaba amparado por una disposición legal poco conocida.

La historia del vendedor mexicano detenido por el ICE: su carrito se volvió símbolo en Los Ángeles

El 23 de junio pasado, el hombre fue arrestado por agentes del ICE frente a la Iglesia de la Resurrección, en el bulevar Culver y la calle Center. Testigos filmaron el momento en que varios hombres encapuchados lo subieron a una camioneta sin placa y se lo llevaron. Su carrito de paletas quedó abandonado en medio de la calle y se transformó en el símbolo de la protesta vecinal por su detención. Su familia lo recuperó horas más tarde y comenzó una campaña para pedir su liberación.

El carrito viral del paletero de Culver, en California

Lozano pasó casi cuatro meses detenido, en los que fue trasladado a distintas cárceles federales: primero en Los Ángeles, luego en El Paso y finalmente al centro de detención del ICE en Nuevo México. Finalmente, el 15 de octubre un juez ordenó su liberación y le concedió la residencia legal en Estados Unidos. “Me siento libre ahora, porque respiro el aire que necesitaba”, le dijo a Telemundo tras salir del centro de detención.

La ley que salvó a Ambrocio Lozano: cómo evitó la deportación y consiguió la green card en EE.UU.

La abogada de Lozano, Ebony Espinoza, explicó a Univisión que logró evitar la deportación de su cliente, que fuera liberado y obtuviera su green card gracias a la Ley de Equidad para las Familias de Inmigrantes Legales (LIFE, Ajuste 245(i)), un beneficio migratorio vigente hasta el 30 de abril de 2001.

“Fue una petición que su cuñada sometió para su esposa en el año 97. Ambrocio y su esposa, que era residente, se casaron en 2015 y eso básicamente le dio la protección a él también”, explicó la letrada.

Espinoza relató que ni el juez ni el fiscal sabían que esa ley podía aplicarse en el caso de Lozano. “Era algo extraño para ellos. Básicamente, tuvimos que explicarles a las cortes y al fiscal, y enseñarles todos los requisitos y que Ambrocio calificaba”, detalló la abogada. Gracias a esa presentación, el 15 de octubre el juez firmó la resolución que le otorgó la residencia permanente.

Ambrocio fue liberado tras 114 días detenido y obtuvo su green card Shutterstock

Qué dice la Ley LIFE o 245(i) y quiénes pueden aplicar

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la Ley de Equidad para las Familias de Inmigrantes Legales —conocida como Ley LIFE o Sección 245(i)— permite ajustar el estatus migratorio a personas que se encuentran en Estados Unidos y “que normalmente no reunirían las condiciones para solicitar un ajuste de estatus”, independientemente de:

La manera en que entraron a los Estados Unidos.

Si trabajan en los Estados Unidos sin autorización.

Si han mantenido estatus legal de manera ininterrumpida desde su entrada.

Para ser elegible para recibir la tarjeta de residente permanente bajo la Sección 245(i), la persona debe cumplir con varios criterios:

Haber sido el beneficiario de una solicitud de certificación de condición laboral (Formulario ETA 750) o una petición de visa de inmigrante (Formulario I-130 o I-140) , presentada antes del 30 de abril de 2001.

(Formulario ETA 750) o una (Formulario I-130 o I-140) presentada antes del Haber estado físicamente presente en Estados Unidos el 21 de diciembre de 2000 (si es el beneficiario principal y la petición se presentó entre el 15 de enero de 1998 y el 30 de abril de 2001).

(si es el beneficiario principal y la petición se presentó entre el 15 de enero de 1998 y el 30 de abril de 2001). Ser beneficiario de una petición de inmigrante cualificada (Formulario I-130 o I-140 en original, a través del cual usted está eximido bajo la cláusula de exención por antigüedad o a través de una petición de inmigrante presentada con posterioridad) o una solicitud de certificación de condición laboral.

(Formulario I-130 o I-140 en original, a través del cual usted está eximido bajo la cláusula de exención por antigüedad o a través de una petición de inmigrante presentada con posterioridad) o una solicitud de certificación de condición laboral. Tener una visa disponible de inmediato.

Ser admisible en Estados Unidos.

Según las circunstancias, un cónyuge o hijo de una persona que tiene una cláusula de exención también puede estar exento o ser elegible para ajustar estatus en calidad de dependiente bajo la sección 245(i) de INA.