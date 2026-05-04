Las nuevas medidas migratorias no solo afectan a extranjeros sin estatus legal: quiénes quedan expuestos en EE.UU.

Esta semana, la administración de Estados Unidos anunció dos medidas que endurecen los trámites de inmigración y que alcanzan incluso a quienes tienen estatus legal. Según informaron fuentes oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se busca fortalecer el filtrado de solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales.

Suspensión de trámites del Uscis: qué beneficios quedan en pausa y a quiénes afecta

La primera medida, difundida por el Uscis, consiste en una suspensión momentánea de las decisiones sobre beneficios clave.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Esto incluye solicitudes de residencia legal permanente, permisos de trabajo y renovaciones de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Zach Kahler, portavoz del Uscis, la agencia implementó estas nuevas verificaciones para “fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes”.

Una fuente familiarizada con la situación confirmó a CNN que la pausa pretende “garantizar que las aprobaciones cumplan con nuevas verificaciones de seguridad antes de ser emitidas definitivamente".

Por su parte, Jaime Barrón, abogado especializado en inmigración, explicó que es muy probable que quienes ya tengan trámites en curso sean citados de nuevo para la toma de huellas biométricas. “Los detalles de los siguientes pasos no han sido dados a conocer, pero la intención es clara”, aseguró.

Uscis implementó estas nuevas verificaciones para “fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes AP

Nuevos requisitos para visas en EE.UU.: qué deben declarar turistas y estudiantes

La segunda directiva, emitida por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), afecta directamente a quienes tramitan visas de no inmigrante. Esta categoría abarca a turistas, estudiantes y trabajadores temporales.

Ahora, los interesados deben afirmar expresamente ante el funcionario consular que no temen persecución en su país de origen para poder continuar con el proceso.

Los funcionarios en las embajadas recibieron un cable diplomático con instrucciones precisas para realizar dos preguntas obligatorias durante la entrevista:

¿Sufrió daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?

¿Teme sufrir daño o maltrato al regresar a su país natal o de residencia permanente?

“Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión”, detallaba el documento oficial revisado. Si la respuesta es afirmativa, el trámite queda automáticamente bloqueado bajo los nuevos criterios de seguridad nacional.

Controles migratorios y redes sociales: cómo EE.UU. evalúa a solicitantes de visa

Barrón detalló que esta medida busca documentar el “miedo creíble” antes de que la persona pise suelo estadounidense. “Están tratando de documentar y prevenir que lleguen personas a Estados Unidos a solicitar asilo político”, advirtió el letrado.

Si un viajero declara no tener miedo en su país al pedir la visa, pero luego intenta solicitar asilo al llegar a la frontera, el Gobierno podrá acusarlo de fraude de visa. “Es una espada de doble filo para todo solicitante”, sentenció.

Visitantes con visa de turista pueden solicitar una extensión de estadía en EE.UU. (Freepik)

Además de las declaraciones verbales, el control se extendió al plano digital. Las autoridades consulares tienen la facultad de indagar en las redes sociales de los solicitantes mediante herramientas de inteligencia artificial. “El Gobierno tiene una discreción inapelable de a quién se le otorga una visa, sobre todo de turista”, recordó Barrón.

Según el experto, se busca detectar contenido que genere conflicto con los intereses de seguridad, como fotografías con armas o participación en protestas políticas sensibles. “Todo eso puede ser usado en contra del individuo para que no llegue a Estados Unidos”, concluyó.