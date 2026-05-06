Kathy Hochul desafía al zar de la frontera tras su amenaza de “inundar” Nueva York con agentes del ICE

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió a las declaraciones del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan. Ante la advertencia de enviar una oleada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al estado, la mandataria dejó en claro su postura frente a lo que considera una presión política.

Hochul respondió a las amenazas de Homan, el zar de la frontera

Según un comunicado oficial de la gobernadora, Hochul reaccionó tras conocer los comentarios de Homan durante un discurso en el que anticipó un posible despliegue masivo de agentes migratorios en Nueva York.

Hochul desafió a Homan en conferencia de prensa

Las palabras de la gobernadora se dan en un contexto de tensiones con el gobierno federal, al que Hochuk acusó de avanzar con políticas que afectan tanto la economía como la institucionalidad estatal.

En ese sentido, la mandataria de Nueva York sostuvo que su administración no provocó este conflicto, pero está preparada para enfrentarlo. Además, vinculó la disputa con decisiones federales que, según indicó, ya tuvieron consecuencias concretas, como recortes presupuestarios que redujeron en US$10.000 millones los fondos disponibles en comparación con el año anterior.

En relación específica con la amenaza de Homan, la gobernadora fue contundente al desestimar cualquier posibilidad de solicitar la intervención federal en esos términos. “Todo lo que diré al señor Homan es que el propio Donald Trump dijo que no aumentaría el envío de agentes del ICE al estado de Nueva York, a menos que yo lo pidiera. Yo no lo pedí”, expresó.

Las propuestas de Hochul en Nueva York que generaron el conflicto

El foco de la tensión comenzó por una propuesta impulsada por Hochul en enero, conocida como “Local Cops, Local Crimes”. Esta iniciativa busca delimitar el rol de las fuerzas de seguridad locales, al establecer que su función principal es la protección de las comunidades y no la aplicación de leyes migratorias federales.

Hochul sostuvo que no necesita de la intervención federal en Nueva York Susan Watts/Office of Governor K

Desde el entorno de la gobernadora remarcan que el objetivo es reforzar la confianza entre la población y las autoridades locales y evitar que la colaboración con agencias federales desaliente la denuncia de delitos.

Dentro de la intención de la norma, en su momento Hochul también aclaró que la cooperación con el ICE no se eliminaría completamente. De acuerdo con sus declaraciones, el estado se alinearía en casos que involucren a criminales peligrosos.

En esa misma línea, durante los últimos días se conoció que la gobernadora avanza en una negociación con líderes legislativos para concretar una ley santuario similar que prohíba la colaboración con el ICE en todos los condados neoyorquinos.

Las declaraciones de Homan: presión y advertencias a Hochul

Según consignó CNN, Tom Homan realizó sus comentarios durante la Border Security Expo en Phoenix, donde defendió la política migratoria del gobierno y prometió una intensificación de las deportaciones.

Homan aseguró que enviará más agentes federales, sobre todo a estados y ciudades que limiten su cooperación SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, el funcionario aseguró que la promesa de deportaciones masivas se concretará y que quienes dudan de ello están equivocados. Durante su intervención, Homan se mostró desafiante para describir lo que vendrá en los próximos meses

“Aún no han visto nada. Este año será un buen año. Se vienen deportaciones masivas”, afirmó. Uno de los puntos centrales de su discurso fue la advertencia dirigida a estados y jurisdicciones que limiten la cooperación con las autoridades federales.

En esos casos, anticipó un aumento significativo de la presencia de agentes migratorios. “Vamos a inundar la zona. Van a ver más agentes del ICE que nunca antes”, sostuvo en un mensaje dirigido a Nueva York y otros gobiernos demócratas.