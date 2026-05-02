Cambio en los permisos de trabajo por TPS: la regla federal que limita la validez de los documentos migratorios
El Uscis establece nuevos criterios sobre el período de vigencia para las autorizaciones laborales bajo el amparo de protección temporal
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ha establecido nuevas reglas que cambian cuánto tiempo duran los permisos de trabajo para quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Según el documento oficial publicado en el Registro Federal, a partir de ahora estas credenciales tendrán una validez máxima de un año o lo que falte para que termine la protección del país de origen del solicitante.
Qué cambió en los permisos de trabajo por TPS
La medida busca que las tarjetas de empleo coincidan exactamente con las fechas de la protección legal. De acuerdo con el reglamento federal 2026-08333, ya no se emitirán permisos por periodos más largos de lo que dure el estatus, lo que implica revisiones más frecuentes de cada caso.
El cambio responde a una nueva ley llamada “Ley de Reconciliación H.R.1”, que exige que el sistema de inmigración se pague a sí mismo mediante sus propios trámites. El texto del Registro Federal explica que el Uscis ahora debe cobrar tarifas adicionales por cada renovación, y que estas no pueden perdonarse ni reducirse.
Al acortar el tiempo de los permisos a un año, según el documento, se asegura que los beneficiarios realicen sus procesos de actualización de manera constante. Los datos del reporte indican que esta estructura ayuda a mantener los fondos necesarios para que las oficinas de inmigración no dependan totalmente del presupuesto general.
Por qué se quiere reducir el tiempo de duración del EAD por TPS
Por otro lado, el gobierno federal justificó estos límites de tiempo como una medida de seguridad nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que la ordenanza permite que las tarjetas lleven siempre la tecnología más reciente contra falsificaciones. Según el organismo, este control evita que personas que ya no cumplen con los requisitos usen permisos antiguos.
Qué pasa si voy a solicitar mi EAD por primera vez en EE.UU.
En el caso de las personas que tengan TPS o permiso humanitario (parole) y vayan a solicitar el EAD por primera vez, las reglas son las mismas. La normativa oficial dicta que estos permisos iniciales tampoco superarán el año de validez.
Anteriormente, algunas credenciales podían durar hasta dos años, pero la nueva regla elimina esa posibilidad para estandarizar todos los procesos.
“Los solicitantes que busquen evitar interrupciones deberán presentar renovaciones oportunas para mantener la autorización de empleo por el resto de la designación o extensión”, indica el documento. Además, se enfatiza que las renovaciones se aprobarán solo por el período máximo permitido de un año o la duración restante de la designación del TPS, lo que sea más corto.
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