Es oficial: el nuevo país que pierde el TPS en EE.UU. y ya son miles los migrantes que quedan en un limbo

La designación de Etiopía bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) terminó oficialmente en Estados Unidos el 18 de agosto. La medida afecta a miles de migrantes que dependían de este beneficio para permanecer en el país norteamericano y trabajar legalmente.

Un tribunal permitió terminar el TPS de Etiopía

La decisión se produjo después de un proceso judicial iniciado por African Communities Together y otros demandantes. La organización cuestionó la actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y sostuvo que la cancelación podía vulnerar normas procesales, constitucionales y límites de autoridad.

Los demandantes, liderados por African Communities Together, impugnaron esta medida y alegaron violaciones procesales, constitucionales y de autoridad Facebook African Communities Together

El juez federal Brian E. Murphy rechazó el pedido para suspender temporalmente la terminación del programa. El tribunal concluyó que el secretario del DHS tiene autoridad legal para poner fin a una designación de TPS, por lo que descartó los argumentos relacionados con una supuesta extralimitación de funciones.

“En un extremo está la acción legislativa. Cuando la propiedad se ve afectada por una acción legislativa de aplicación general, los propietarios no tienen derecho a un aviso más allá del aviso proporcionado por la promulgación y publicación del estatuto”, explicó Murphy en el fallo judicial.

De esta manera, la corte también desestimó los reclamos vinculados con el debido proceso. Según el razonamiento judicial, las garantías individuales no operan de la misma manera frente a decisiones generales que afectan a un programa migratorio completo.

Sin embargo, el tribunal permitió que continuara una parte de la demanda. Se trata del reclamo que plantea que la cancelación pudo estar relacionada con discriminación por motivos raciales o de origen nacional.

Esa cuestión seguirá bajo revisión judicial, aunque no impidió que la terminación entrara en vigor. Según los datos disponibles, alrededor de 5000 personas contaban con TPS de Etiopía y había unas 263 solicitudes pendientes al 10 de noviembre de 2025.

La finalización del programa implica que quienes no tengan otra base legal para permanecer en EE.UU. dejan de contar con la protección frente a la deportación.

Qué ocurre con los permisos de trabajo para los etíopes bajo el TPS

Con el fin de la designación, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) correspondientes al TPS de Etiopía dejaron de tener validez. Esto incluye los formularios I-766 identificados con las categorías A12 o C19, emitidos bajo esta protección.

De acuerdo con el comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), publicado tras la decisión judicial, los empleadores que habían aceptado esos documentos deben volver a comprobar la autorización laboral de los trabajadores afectados. Si una persona no presenta otra prueba válida, la empresa no puede mantener su empleo con base en el permiso vinculado al TPS de Etiopía.

El tribunal determinó que el secretario de Seguridad Nacional posee la facultad legal para finalizar el TPS Imagen generada con IA

La actualización del Uscis del 18 de agosto sustituyó las instrucciones anteriores relacionadas con las extensiones de los documentos. Por ese motivo, las acciones que habían permitido mantener determinados permisos ya no sirven para conservar la autorización laboral derivada de este programa.

Qué estatus migratorio tendrán los ciudadanos etíopes tras perder el TPS

La pérdida del TPS no significa que todas las personas afectadas tengan automáticamente el mismo resultado. Quienes tenían otro estatus legal antes de obtener la protección pueden regresar a ese si continúa vigente.

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También pueden conservar una categoría migratoria que hayan obtenido legalmente mientras estaban inscritos en el programa. La situación cambia para quienes no poseen otra autorización válida.

En esos casos, al finalizar el TPS, las personas quedan sujetas a procedimientos migratorios que pueden derivar en la deportación. El gobierno federal justificó la medida con cambios en las condiciones de Etiopía.

Entre los argumentos mencionó una disminución de la violencia armada y mejoras relacionadas con la seguridad alimentaria y el acceso a servicios de salud. Además, sostuvo que el TPS debe mantener su carácter temporal y cuestionó que algunas designaciones hayan permanecido vigentes durante períodos prolongados.