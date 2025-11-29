Es oficial: las razones por las que el Uscis podría quitarle la ciudadanía americana a un latino en 2025 y 2026

Los migrantes latinos en Estados Unidos que poseen la ciudadanía americana pueden perderla en ciertos casos si cometen determinadas infracciones. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puede iniciar el proceso conocido como "desnaturalización“ con la decisión final de un tribunal federal. Un abogado de inmigración detalló los delitos que llevan a ello.

En qué casos el Uscis puede revocar la ciudadanía americana a un migrante latino

El Uscis advirtió que los migrantes en EE.UU. están sujetos a la revocación de la ciudadanía americana por determinados motivos. Entre ellos, se encuentra la ocultación o tergiversación de información durante el proceso de solicitud de la naturalización y es aplicable a todos los extranjeros, incluidos los latinos.

En ese sentido, el abogado de inmigración Ángel Leal, cuyo estudio se encuentra en Miami, Florida, advirtió que uno de los delitos principales que pueden llevar a la revocación de la ciudadanía estadounidense es el fraude a las autoridades. “La persona es sujeta a un proceso de desnaturalización, que puede ser civil o penal, por haber mentido“, señaló a Univision.

“Una de las preguntas para obtener la naturalización es si usted ha cometido algún delito por el cual no ha sido procesado", señaló el experto.

Leal hizo referencia a un reciente caso mencionado por el medio, en el que una migrante de origen venezolano perdió la ciudadanía americana tras ser declarada culpable de cometer fraude a Medicare por cinco millones de dólares.

“Cuando una persona juramenta para naturalizarse y miente, y dice que no ha cometido fraude, pero después se comprueba lo contrario, es un fraude a inmigración por haber mentido", puntualizó.

El especialista indicó que la revocación de la ciudadanía en ese caso se produjo por “un doble acto de ilegalidad”: el fraude a Medicare y la omisión del delito en el proceso de naturalización.

El abogado de inmigración Ángel Leal detalló los casos más frecuentes de pérdida de naturalización Instagram/angelleallawyer

Qué sucede con el estatus de la familia de un migrante que pierde la ciudadanía estadounidense

Leal puntualizó que los familiares del ciudadano americano que vio revocado su título pueden perder también el estatus legal si lo obtuvieron a través del migrante interpelado.

“Si la familia obtuvo el estatus legal independientemente de esa persona y no tienen nada que ver con un delito federal, no correrían peligro. Pero todo depende de cómo obtuvieron el estatus", detalló.

Los familiares de un migrante que perdió la ciudadanía americana pueden ver en riesgo su estatus, en función de cada caso Freepik

Otros motivos que pueden determinar la revocación de la naturalización por el Uscis

La agencia federal detalló otras razones que pueden derivar en un proceso de “desnaturalización”, además del fraude migratorio. Estos son: