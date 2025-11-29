Es oficial: las razones por las que el Uscis podría quitarle la ciudadanía americana a un latino en 2025 y 2026
Un abogado de inmigración reveló qué podría suceder con la familia del migrante que recibe una “desnaturalización” de EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes latinos en Estados Unidos que poseen la ciudadanía americana pueden perderla en ciertos casos si cometen determinadas infracciones. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puede iniciar el proceso conocido como "desnaturalización“ con la decisión final de un tribunal federal. Un abogado de inmigración detalló los delitos que llevan a ello.
En qué casos el Uscis puede revocar la ciudadanía americana a un migrante latino
El Uscis advirtió que los migrantes en EE.UU. están sujetos a la revocación de la ciudadanía americana por determinados motivos. Entre ellos, se encuentra la ocultación o tergiversación de información durante el proceso de solicitud de la naturalización y es aplicable a todos los extranjeros, incluidos los latinos.
En ese sentido, el abogado de inmigración Ángel Leal, cuyo estudio se encuentra en Miami, Florida, advirtió que uno de los delitos principales que pueden llevar a la revocación de la ciudadanía estadounidense es el fraude a las autoridades. “La persona es sujeta a un proceso de desnaturalización, que puede ser civil o penal, por haber mentido“, señaló a Univision.
“Una de las preguntas para obtener la naturalización es si usted ha cometido algún delito por el cual no ha sido procesado", señaló el experto.
Leal hizo referencia a un reciente caso mencionado por el medio, en el que una migrante de origen venezolano perdió la ciudadanía americana tras ser declarada culpable de cometer fraude a Medicare por cinco millones de dólares.
“Cuando una persona juramenta para naturalizarse y miente, y dice que no ha cometido fraude, pero después se comprueba lo contrario, es un fraude a inmigración por haber mentido", puntualizó.
El especialista indicó que la revocación de la ciudadanía en ese caso se produjo por “un doble acto de ilegalidad”: el fraude a Medicare y la omisión del delito en el proceso de naturalización.
Qué sucede con el estatus de la familia de un migrante que pierde la ciudadanía estadounidense
Leal puntualizó que los familiares del ciudadano americano que vio revocado su título pueden perder también el estatus legal si lo obtuvieron a través del migrante interpelado.
“Si la familia obtuvo el estatus legal independientemente de esa persona y no tienen nada que ver con un delito federal, no correrían peligro. Pero todo depende de cómo obtuvieron el estatus", detalló.
Otros motivos que pueden determinar la revocación de la naturalización por el Uscis
La agencia federal detalló otras razones que pueden derivar en un proceso de “desnaturalización”, además del fraude migratorio. Estos son:
- Obtención ilegal de la ciudadanía estadounidense: cuando se descubre que una persona no era elegible bajo los criterios para la naturalización, como la presencia física en EE.UU. o el apego a la Constitución nacional.
- Ocultación de hechos materiales o tergiversación deliberada: cuando se produce un engaño o se obvia información en el proceso de solicitud del estatus legal, principalmente de forma intencional.
- Afiliación a ciertas organizaciones: si el ciudadano estadounidense se une a un grupo terrorista en los cinco años posteriores a recibir su título.
- Por baja honorable: cuando una persona obtiene la naturalización por un servicio honorable en las Fuerzas Armadas de EE.UU. y se separa de la institución por razones “no honorables” o no cumplió el período estipulado de cinco años.
Otras noticias de Agenda EEUU
Calendario lunar. Luna Fría de diciembre 2025: cuándo se verá la última luna llena del año en Estados Unidos
Buenas noticias en California. La inversión millonaria de Newsom que facilita el acceso a la vivienda
Operativos. Derechos en carretera: qué hacer si el ICE detiene tu vehículo en una parada de tráfico y qué documentos mostrar
- 1
Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos
- 2
Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria
- 3
River: la forma que eligió el Millonario para despedir a los jugadores históricos que se van en plena crisis interna
- 4
Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control