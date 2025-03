Es venezolana, tuvo a su hijo en Estados Unidos y revela la odisea de su regreso: “Nadie te lo dice”

Miles de venezolanos viven actualmente en Estados Unidos, pero otros tantos son deportados por no cumplir con los requisitos que exige la administración de Donald Trump para permanecer en el país norteamericano. Sin embargo, algunos se marchan por voluntad propia, como Génesis Ibáñez, una ciudadana de esa nacionalidad que compartió su historia de vida en TikTok.

La odisea de una mujer venezolana que escapó de Estados Unidos

Ibáñez compartió un video con los pormenores de su proceso de regreso a Venezuela. “Fue una decisión familiar, no tenía orden de deportación, nadie me estaba corriendo, no estaba huyendo de nada, siempre pagué todo porque teníamos una compañía. De lo único que yo estaba huyendo era de seguir siendo infeliz”, reveló.

El drama de una mujer venezolana junto a su hijo

La mujer mencionó que su hijo nació en Estados Unidos en 2019 y que, poco después de dar a luz, decidió regresar a su país de origen. Además, aseguró que los gastos médicos del parto fueron cubiertos sin ayuda externa. “Nunca le pedí ayuda (al gobierno) para eso, pero estaba el tema de que a los norteamericanos les pedían visa para entrar (a Venezuela), y mi hijo tenía su pasaporte estadounidense”, detalló.

Una decisión que cambio todo para la venezolana y su hijo

Dado que el bebé tenía pasaporte estadounidense y su esposo es colombiano, optaron por registrar a su descendiente también como ciudadano colombiano. “Yo no sabía que cuando un niño es de papá y mamá venezolanos no neutralizados, sino por nacimiento, el niño no necesita visa”, reconoció en su relato.

“Presentamos a mi hijo como colombiano también, es decir, tenía en ese momento doble nacionalidad: la estadounidense y la colombiana”, agregó. Luego mencionó que, debido a la incertidumbre política en Venezuela en esos años y a las constantes tensiones con Estados Unidos, decidió no registrar a su hijo como venezolano.

Génesis relató paso a paso todos los trámites que hizo para poder vivir tranquila con su familia @genesisgrate (Instagram)

La pandemia complicó la situación migratoria de esta venezolana

La pandemia del Covid-19 complicó aún más la situación, ya que las restricciones impidieron realizar el trámite migratorio. Cuando se reanudaron los vuelos en noviembre de 2020, salió de Venezuela sin haber registrado a su hijo como venezolano, lo que generó advertencias de las autoridades locales sobre la necesidad de hacerlo en caso de un futuro regreso.

La mujer contó que, cuando salía de Venezuela, le preguntaron: “¿Por qué no presentaste al niño cuando volviste a entrar?“. Ella les respondió que no pudo porque estaba la pandemia. Entonces le dijeron: “Bueno, cuando vuelvas tienes que presentarlo como venezolano“.

Las autoridades detectaron irregularidades en los papeles de su hijo @genesisgrate (Instagram)

Posteriormente, Génesis y su familia decidieron quedarse en Estados Unidos cuando se aprobó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos en enero de 2021. En marzo de ese año solicitaron el beneficio, que les otorgó una estadía legal hasta septiembre de 2023.

“Nosotros íbamos a entrar, pero como turistas. Tampoco teníamos la seguridad de 100% de quedarnos en Estados Unidos, era como que vamos a tantear el asunto”, detalló sobre aquel momento Génesis.

Finalmente, y ante la incertidumbre sobre la renovación del TPS, sumado otros factores, optaron por regresar a Venezuela. “Aún no sabemos si lo van a extender, lo van a quitar, yo no sé qué está pasando con todo eso, ni me interesa”, concluyó.

Cuándo vence el TPS en 2025 Sandra McAnany vía AP / Freepik

La situación del TPS para los venezolanos en EE.UU.

Donald Trump confirmó que revocará el TPS y el permiso humanitario otorgado a cientos de miles de migrantes, entre ellos los de Venezuela. La medida entrará en vigor el 24 de abril, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Ante esto, miles de beneficiarios presentaron una demanda federal en California para frenar la cancelación del TPS, según CNN.