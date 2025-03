Es latino y critica a los migrantes que abandonan el sueño americano: “Quieren comprarse un auto en seis meses”

Un creador de contenido latino donde apuntó contra los inmigrantes que se despiden del sueño americano y regresan a sus países de origen sin siquiera intentarlo lo suficiente, debido a expectativas irreales. Según explicó, muchos de ellos no entienden que la estabilidad económica y el progreso requieren tiempo y esfuerzo. “Quieren comprarse un auto en seis meses”, arremetió el hombre, que explicó que él llegó hace dos años a EE.UU. y que, poco a poco, logró construirse su propia casa.

Crítica a los latinos que abandonan EE.UU. sin esforzarse lo suficiente

En su cuenta de TikTok @andresal3, donde tiene casi 80.000 seguidores, criticó a quienes tienen el deseo de “hacerse una casa, un negocio y comprarse un vehículo en seis u ocho meses”. Según consideró, ese tipo de pensamiento lleva al fracaso económico y al desencanto con la vida en el país norteamericano. “Hay personas que no esperan su proceso. Quieren todo ya”, agregó.

Apuntó contra quienes quieren “casa, carro y negocio” en pocos meses

Además, aseguró que muchas personas se endeudan apenas llegan: “Se meten en un plan para comprar un celular o un auto caro. Después, no pueden pagar y descubren que trabajan solo para saldar deudas”. Según relató, esa situación los lleva a desmotivarse y, en algunos casos, regresar a sus países o decir que no son felices en EE.UU.

Impaciencia y falsas expectativas de inmigrantes en EE.UU.: “Quieren hacer todo de una vez”

El tiktoker defendió la idea de que migrar implica sacrificios. En ese sentido, enfatizó que hacer dinero y lograr metas en Estados Unidos toma tiempo, al tiempo que criticó a quienes, tras pocos meses, afirman que ese país no es como esperaban. “Eso no es verdad. Son excusas”, sostuvo.

Además, agregó que si fuera posible alcanzar esas metas tan rápido en sus países de origen, nadie emigraría. “Si usted se hiciera una casa o un negocio en seis meses en su país, no se va a Estados Unidos”, consideró.

El video viral expone tensiones sobre el tiempo que lleva alcanzar estabilidad en Estados Unidos Foto de freepik disponible en freepik

Expectativas vs. realidad en Estados Unidos: la realidad de los inmigrantes

Las declaraciones este creador de contenido se suman a un debate habitual entre migrantes: el choque entre las expectativas y la realidad. Mientras muchos sueñan con progreso inmediato, otros insisten en que solo el trabajo sostenido permite avanzar en Estados Unidos.

Tal como sostuvo el tiktoker, sin paciencia ni planificación, el sueño migratorio puede convertirse en frustración. “Uno aquí tiene que sacrificar mucho”, insistió. Desde su experiencia, la clave está en no rendirse a los pocos meses, evitar endeudarse y aceptar que todo lleva tiempo.

El tiktoker colombiano contó que primero pagó deudas y recién después empezó a progresar Foto de freepik disponible en freepik

El video se viralizó entre comunidades latinas en redes sociales y generó reacciones encontradas. “Uno no vino a Estados Unidos a ser feliz, vino a producir para ser feliz en nuestro país”, escribió un usuario. Otros, en cambio, cuestionaron el mensaje por considerar que simplificaba las realidades migratorias: “Con una renta de 1500 dólares al mes y con 120 diarios, no me alcanza ni para mandar a México”. También surgieron testimonios de quienes decidieron regresar a sus países luego de alcanzar ciertas metas materiales, como comprar una casa o iniciar un pequeño negocio.