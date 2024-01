escuchar

“La peor experiencia de trámite la puedes vivir en el consulado de Colombia en Orlando”, comenzó su relato en TikTok una joven latina, identificada como Heydi, quien compartió el episodio que habría vivido su hermana tras viajar tres horas para realizar un procedimiento de rutina. En un relato en primera persona, la usuaria destacó cuál fue la razón por la que no le habrían brindado el servicio, pidiéndole que se retirara con la intervención de la policía.

El clip, publicado en la cuenta @lapayaresph, suma 125 mil reproducciones. “Me sacaron del consulado colombiano con policía y todo”, comenzó la tiktoker, al calificar que entre las diferentes sedes en EE.UU. del consulado, la de Orlando era la peor. Para apoyar su versión, incluso mostró que los comentarios de su cuenta de Instagram estaban desactivados.

“Resulta que fui a hacer un trámite normal, a hacer un poder, fui a autentificar también un documento. Llego, me siento y se acerca alguien que pregunta si tengo cita”, siguió su relato. Según la chica latina, no consideró necesario sacar un turno porque en el sitio web del consulado aparece un anuncio: “Dice que usted podrá presentar de 9 a 14 hs sin cita previa algunos documentos”.

No obstante, al mostrárselo a la mujer, esta le habría contestado que la cita era obligatoria, por lo que le pidió que abandonara la sala: “Me dice que para todo se necesita cita previa porque afuera, en la puerta de esa instalación, hay un papel que lo dice. Entonces, si yo vivo a tres horas de Orlando, que era mi caso. ¿Cómo iba a saber que fuera de esa puerta había un papel que dice eso? Obviamente, uno se guía por lo que dice la página oficial”.

Además, la joven destacó que este era el caso de muchas personas que viajaban para hacer sus trámites: “Me dijo que si no me iba, llamaría a la policía y adivinen: llamó a la policía”. A su vez, aseguró que los oficiales dijeron que no se podía hacer nada, dado que la oficina establecía sus propias reglas: “Solo estaban ahí para retirarme del lugar”.

Como un último consejo, la mujer, que suma más de 73.000 seguidores en su cuenta de TikTok, instó a su comunidad virtual a siempre pedir cita si necesitan hacer algún trámite y acusó al consulado: “No saben tratar a la gente”.

Se vuelve viral con su relato sobre el consulado colombiano en Orlando

Aunque todo el relato lo dio en primera persona, como si le hubiera ocurrido a ella, finalmente reveló un detalle adicional. “Esta historia no es mía, es de mi hermana, pero quería sacarla a la luz porque ayer fue a la embajada colombiana en Atlanta y dijo que la atendieron espectacular. Dice que ha sido una de las mejores atenciones que ha tenido”, cerró.

En los comentarios, los usuarios le recomendaron otras oficinas para hacer sus trámites e incluso algunas formas de poner una queja tras su experiencia. La joven latina suele dar tips y compartir su paso en EE.UU. en sus redes sociales. Además de este, también publicó otro clip reciente en el que explicó cómo aplicar a una tienda minorista, que tiene, hasta el momento, 600 mil reproducciones.