Fingieron estar casados para obtener la green card, pero el Uscis los descubrió y tendrán un duro castigo

Una pareja procedente de Corea y Guam contrajo un matrimonio ficticio con el objetivo de obtener una green card y mantuvo el secreto durante 14 años. En una investigación reciente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) descubrió el fraude y los condenó con penas de prisión y multas.

La pareja estuvo casada durante siete años para obtener la residencia

El 1° de julio de 2026, la Fiscalía para los Distritos de Guam y las Islas Marianas del Norte anunció, mediante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el caso de Jung Hoon Song, ciudadano de la República de Corea, y Bonnie Jo C. Quichocho, de Barrigada, Guam, que pertenece a EE.UU. Según las autoridades, la conspiración se extendió desde enero de 2008 hasta mayo de 2022.

El migrante obtuvo la green card tras contraer matrimonio falsamente, pero fue descubierto por el Uscis años más tarde Imagen generada con IA

El 24 de diciembre de 2011, los involucrados se casaron con el único fin de obtener beneficios migratorios para Song. Posteriormente, presentaron ante el Uscis el Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, y el Formulario G-325A, Información Biográfica.

Allí, declararon que supuestamente residían juntos en Guam. Con base en estas peticiones, Song obtuvo la residencia permanente condicional el 7 de junio de 2012, junto con la green card.

El 7 de mayo de 2014, Quichocho y Song presentaron conjuntamente una solicitud (Formulario I-751) para eliminar las condiciones de la residencia. En el documento, declararon, una vez más, que vivían juntos.

Pero era falso. De acuerdo al DOJ, los acusados ​​nunca residieron juntos, ni antes ni después de su matrimonio. Finalmente, ​​se divorciaron el 17 de mayo de 2018.

La sentencia del Uscis contra los migrantes que fingieron estar casados

El Uscis detalló en un comunicado que los migrantes que fingieron el matrimonio recibieron las siguientes sentencias:

Jung Hoon Song, de 49 años, se declaró culpable de fraude de visa , en violación del artículo 1546(a) del Título 18 del Código de Estados Unidos. Fue sentenciado a un año de libertad condicional , una multa de 500 dólares y una tasa especial de US$100 . El tribunal le ordenó presentarse ante las autoridades de inmigración para un posible proceso de deportación .

, en violación del artículo 1546(a) del Título 18 del Código de Estados Unidos. Fue sentenciado a , una y una tasa especial de . El tribunal le ordenó presentarse ante las autoridades de inmigración para un posible proceso de . Bonnie Jo C. Quichocho, de 50 años, se declaró culpable de conspiración para cometer entrada ilegal mediante representación falsa o engañosa, en violación de 18 USC § 371 y 8 USC § 1325(a)(3). Recibió una sentencia de seis meses de libertad condicional, una multa de US$500 y una tasa especial de US$100.

Los migrantes que fingieron estar casados para obtener la green card fueron sentenciados con penas de prisión y multas en dólares Imagen ilustrativa generada con IA

Green card por matrimonio: la advertencia del Uscis

Al revelar el caso, las autoridades remarcaron que investigarán en profundidad los expedientes de los matrimonios de migrantes con ciudadanos estadounidenses para determinar la veracidad de la unión. “Uscis perseguirá sin descanso el fraude matrimonial para proteger el proceso migratorio legal”, declaró el portavoz de la agencia, Zach Kahler.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Por su parte, el fiscal federal Shawn N. Anderson remarcó que la ley federal permite a los inmigrantes obtener la residencia permanente tras contraer matrimonio legítimo, pero luego advirtió que bajo la administración actual el foco seguirá en investigar los fraudes.

En su página web, el Uscis indica que al ingresar como no inmigrante K-1, el extranjero puede presentar la solicitud en un plazo de 90 días. La agencia señala que si no contrae matrimonio con su peticionario ciudadano estadounidense, por lo general no podrá solicitar la residencia permanente bajo ninguna otra categoría de elegibilidad, aunque existen algunas excepciones limitadas.