EE.UU. restringe la entrada a ciudadanos y residentes permanentes que hayan viajado a estos tres países: “Aplica para todos”

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) implementó nuevas medidas sanitarias para viajeros que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. Todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes procedentes de esos países deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles.

Controles por Ébola en Washington-Dulles: qué deberán hacer los viajeros al llegar a EE.UU.

“Todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales (LPR, por sus siglas en inglés) que hayan estado presentes en estos tres países dentro de los 21 días previos a su llegada a EE.UU. deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles para una detección mejorada", informó el DOS en redes sociales.

La alerta de EE.UU. para los viajeros provenientes de República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur X @Travelgov

Las personas alcanzadas por la medida deberán cumplir con un protocolo sanitario especial al aterrizar en el aeropuerto de Dulles. El procedimiento incluye entrevistas sobre síntomas y antecedentes de viaje, además de controles de temperatura mediante dispositivos sin contacto.

La disposición fue adoptada tras la detección de un brote de Ébola causado por la variante Bundibugyo en regiones de África Oriental y Central. Según las autoridades, el objetivo es reforzar los controles sanitarios y reducir el riesgo de ingreso del virus a territorio estadounidense.

“El requisito de Dulles se aplica a todos los pasajeros que hayan estado presentes en esos países”, reiteró la agencia. “Por favor, prepárese para cambios o cancelaciones de vuelos”, agregó.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que todos los pasajeros procedentes de República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur serán trasladados a un sector exclusivo dentro de la terminal aérea para completar el proceso de evaluación médica.

Los pasajeros provenientes de vuelos de estos tres países africanos deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles Jose Luis Magana - FR159526 AP

Síntomas de Ébola en viajeros: qué harán los CDC al llegar a Washington-Dulles

Si el viajero no presenta síntomas compatibles con Ébola, podrá continuar viaje hacia su destino final. Sin embargo, la información de contacto será enviada a los departamentos de salud locales para realizar un seguimiento durante 21 días.

En cambio, si una persona registra fiebre u otros signos vinculados a la enfermedad, se activará una evaluación clínica inmediata a cargo de especialistas en salud pública. Los CDC trabajan en conjunto con las autoridades de salud locales y estatales, así como con hospitales designados, para identificar y tomar las medidas sanitarias pertinentes de manera rápida.

En caso de que se identifique un caso sospechoso, los CDC colaborarán con los departamentos de salud locales para realizar investigaciones de contacto de rutina y notificar a los demás pasajeros del vuelo.

Restricción de entrada a extranjeros: qué cambia para viajeros desde Congo, Uganda y Sudán del Sur

De acuerdo con un aviso publicado en el Registro Federal, además de las exigencias para ciudadanos y residentes permanentes, Estados Unidos suspendió de manera temporal el ingreso de ciudadanos extranjeros que hayan estado en esos tres países africanos durante las últimas tres semanas.

La restricción fue aplicada bajo disposiciones federales sanitarias y alcanza a quienes no posean ciudadanía estadounidense ni residencia permanente legal. Las autoridades aclararon que, hasta el 21 de mayo, no se confirmaron casos de Ébola relacionados con este brote dentro de Estados Unidos. También señalaron que el nivel de riesgo para la población general continúa bajo.

Síntomas del Ébola Bundibugyo: señales de alerta tras viajar a África Oriental y Central

Los CDC detallaron que el brote actual corresponde al virus Bundibugyo, una variante para la cual no existe una vacuna comercial disponible ni un tratamiento específico aprobado. Entre los síntomas asociados a la enfermedad figuran:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Debilidad física.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

También pueden aparecer hemorragias, sangrado nasal o presencia de sangre en el vómito.

Las autoridades sanitarias recomendaron buscar atención médica inmediata ante la aparición de síntomas dentro de los 21 días posteriores a una visita a República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. Según registros de brotes anteriores, esta variante del virus presentó tasas de mortalidad que oscilaron entre el 25% y el 50%, mientras que el tratamiento disponible se basa en cuidados de apoyo y monitoreo clínico.

Los CDC emitieron distintos niveles de advertencia sanitaria para los países alcanzados por la situación epidemiológica:

República Democrática del Congo : el organismo recomendó reconsiderar viajes no esenciales mediante una alerta de nivel 3 .

: el organismo recomendó reconsiderar viajes no esenciales mediante una alerta de . Uganda : se mantiene una advertencia de nivel 1 , centrada en la aplicación de precauciones habituales.

: se mantiene una advertencia de , centrada en la aplicación de precauciones habituales. Sudán del Sur: fue incluido en las medidas por su cercanía geográfica y el movimiento fronterizo con zonas afectadas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán con el monitoreo de la situación epidemiológica en África Oriental y Central y no descartaron ampliar o modificar las restricciones si cambian las condiciones sanitarias en la región.