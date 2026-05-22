“Discreción administrativa”: el mensaje del Uscis para sus oficiales sobre cómo deben aplicar la ley de inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) compartió el 21 de mayo un memorando oficial sobre ajuste de estatus y discreción administrativa en el que instruyó a sus oficiales cómo deben aplicar la ley de inmigración. Para tomar una decisión, deberán evaluar consistentemente los factores positivos y negativos del solicitante.

El mensaje de USCIS sobre el ajuste de estatus y la discreción administrativa

Mediante el comunicado oficial, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios remarcó a sus agentes que el ajuste del estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es una “cuestión de discreción y gracia administrativa”. En esa línea, remarcaron que “no está destinada a sustituir el procesamiento consular regular de las visas de inmigrante”.

Los oficiales del Uscis deben analizar la totalidad de las circunstancias y el historial del solicitante antes de emitir una decisión Imagen ilustrada con IA

El comunicado remarca que los oficiales de inmigración tienen la instrucción de evaluar cada caso de manera individual. Para esto, según las autoridades, deben analizar la totalidad de las circunstancias y el historial del solicitante antes de emitir un fallo.

De acuerdo con la agencia, el ajuste de estatus se considera un alivio extraordinario porque permite al solicitante obtener la residencia permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos.

Luego, el organismo afirmó que el hecho de que un extranjero cumpla con los criterios de elegibilidad técnica no significa que se le concederá automáticamente el ajuste. La decisión final recae en la discreción de los agentes.

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Más adelante, el Uscis enfatizó que el Congreso espera que los extranjeros admitidos como no inmigrantes o bajo permiso humanitario (parole) abandonen el país una vez cumplido el propósito de su estadía.

Intentar eludir el proceso consular ordinario para ajustar estatus, según la agencia, se considera un factor adverso que el solicitante podría necesitar compensar mediante la demostración de “equidades inusuales o sobresalientes”.

El término se refiere a los factores positivos de peso que un peticionario debe demostrar para contrarrestar o compensar los elementos adversos en su expediente.

El Uscis instruyó a los oficiales a sopesar los factores negativos y positivos para tomar una determinación final Imagen ilustrativa generada con IA

En ese sentido, el comunicado resalta que el extranjero tiene la responsabilidad de demostrar por qué la discreción administrativa debería ejercerse a su favor. Además, instruye a los oficiales del Uscis a considerar todas las variables relevantes para determinar si la aprobación de un beneficio es de interés para Estados Unidos. Esto incluye:

Factores positivos : lazos familiares, historial de cumplimiento, aportes comunitarios u otros elementos favorables del expediente.

: lazos familiares, historial de cumplimiento, aportes comunitarios u otros elementos favorables del expediente. Factores negativos: violaciones de las leyes de inmigración, fraude o testimonio falso, y el incumplimiento de las condiciones de su estatus no inmigrante o parole.

El hecho de que un solicitante no tenga factores adversos no significa, por sí solo, que posea equidades inusuales o sobresalientes.

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Por último, la agencia incluyó instrucciones sobre la denegación de beneficios migratorios. De acuerdo con el texto, existen protocolos específicos que los funcionarios deben seguir para garantizar que sus decisiones estén debidamente fundamentadas: