“Discreción administrativa”: el mensaje del Uscis para sus oficiales sobre cómo deben aplicar la ley de inmigración
La agencia instruyó a los funcionarios a considerar el proceso como “un alivio extraordinario”; los agentes deben incluir un análisis cuando rechazan una petición
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) compartió el 21 de mayo un memorando oficial sobre ajuste de estatus y discreción administrativa en el que instruyó a sus oficiales cómo deben aplicar la ley de inmigración. Para tomar una decisión, deberán evaluar consistentemente los factores positivos y negativos del solicitante.
El mensaje de USCIS sobre el ajuste de estatus y la discreción administrativa
Mediante el comunicado oficial, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios remarcó a sus agentes que el ajuste del estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es una “cuestión de discreción y gracia administrativa”. En esa línea, remarcaron que “no está destinada a sustituir el procesamiento consular regular de las visas de inmigrante”.
El comunicado remarca que los oficiales de inmigración tienen la instrucción de evaluar cada caso de manera individual. Para esto, según las autoridades, deben analizar la totalidad de las circunstancias y el historial del solicitante antes de emitir un fallo.
De acuerdo con la agencia, el ajuste de estatus se considera un alivio extraordinario porque permite al solicitante obtener la residencia permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos.
Luego, el organismo afirmó que el hecho de que un extranjero cumpla con los criterios de elegibilidad técnica no significa que se le concederá automáticamente el ajuste. La decisión final recae en la discreción de los agentes.
Ley de inmigración: los detalles sobre el trabajo de los oficiales del Uscis
Más adelante, el Uscis enfatizó que el Congreso espera que los extranjeros admitidos como no inmigrantes o bajo permiso humanitario (parole) abandonen el país una vez cumplido el propósito de su estadía.
Intentar eludir el proceso consular ordinario para ajustar estatus, según la agencia, se considera un factor adverso que el solicitante podría necesitar compensar mediante la demostración de “equidades inusuales o sobresalientes”.
El término se refiere a los factores positivos de peso que un peticionario debe demostrar para contrarrestar o compensar los elementos adversos en su expediente.
En ese sentido, el comunicado resalta que el extranjero tiene la responsabilidad de demostrar por qué la discreción administrativa debería ejercerse a su favor. Además, instruye a los oficiales del Uscis a considerar todas las variables relevantes para determinar si la aprobación de un beneficio es de interés para Estados Unidos. Esto incluye:
- Factores positivos: lazos familiares, historial de cumplimiento, aportes comunitarios u otros elementos favorables del expediente.
- Factores negativos: violaciones de las leyes de inmigración, fraude o testimonio falso, y el incumplimiento de las condiciones de su estatus no inmigrante o parole.
El hecho de que un solicitante no tenga factores adversos no significa, por sí solo, que posea equidades inusuales o sobresalientes.
Las órdenes del Uscis sobre la transparencia en el rechazo de beneficios
Por último, la agencia incluyó instrucciones sobre la denegación de beneficios migratorios. De acuerdo con el texto, existen protocolos específicos que los funcionarios deben seguir para garantizar que sus decisiones estén debidamente fundamentadas:
- Obligación de Notificación por Escrito: siempre que se deniegue una solicitud de beneficio, el Uscis tiene la instrucción de emitir una notificación de denegación. Esta debe explicar de manera detallada y por escrito las razones específicas de la decisión.
- Análisis detallado en casos discrecionales: cuando el rechazo se basa específicamente en un ejercicio desfavorable de la discreción, la transparencia es fundamental. El oficial no puede simplemente emitir una denegación genérica; la notificación debe incluir obligatoriamente:
- Un análisis que enumere tanto los factores positivos como los negativos que fueron considerados en el expediente del solicitante.
- Una explicación clara de por qué, tras la evaluación, los factores negativos tuvieron un peso mayor que los positivos en la decisión final.
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