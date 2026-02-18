Malas noticias para el ICE: por qué la Justicia prohíbe volver a detener a Kilmar Ábrego García en EE.UU.

En otro capítulo de la disputa judicial por el caso Kilmar Ábrego García, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibió un revés. Un fallo judicial reciente impide que la agencia vuelva a detener al migrante que había sido deportado por error a El Salvador y luego enviado nuevamente a Estados Unidos.

Una jueza federal bloquea al ICE: la agencia no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García

La decisión consta en un fallo de la jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis. En su escrito, la magistrada manifestó que EE.UU. no cumple con lo que establecen las normas de detención y deportación de migrantes.

El ICE no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García, según el fallo judicial Stephanie Scarbrough - AP

De acuerdo con la sección 1231 del Título 8 del Código de EE.UU., debe existir una orden de deportación para concretar la detención y luego la expulsión de un migrante a un tercer país.

Además, las autoridades tienen un período de 90 días para hacerlo desde que se emite el documento. Estos son los ítems que Xinis cuestiona y asegura que el gobierno federal no cumplió.

Dado que el plazo está vencido y que las autoridades no mostraron que haya un acuerdo cerrado para trasladar a Ábrego García fuera del país norteamericano, el arresto no tiene sustento legal.

＂Deportado De Estados Unidos： Mi Historia Real Y Lo Que Nadie Te Cuenta＂

Qué dice el fallo de Paula Xinis contra el ICE

Según lo que consta en el documento judicial, estas son las claves del escrito:

Otorgó la solicitud de Ábrego García para convertir una orden de restricción temporal en una medida cautelar, lo cual prohíbe formalmente que el ICE lo ponga bajo custodia nuevamente .

para convertir una orden de restricción temporal en una medida cautelar, lo cual . La jueza rechazó el argumento del gobierno de que un recurso presentado anteriormente reiniciaba el periodo legal de expulsión de 90 días.

de que un recurso presentado anteriormente reiniciaba el periodo legal de expulsión de 90 días. Bajo el precedente Zadvydas v. Davis , Xinis sostiene que la detención prolongada es inconstitucional si no existe una probabilidad significativa de remoción en un futuro previsible.

, Xinis sostiene que si no existe una probabilidad significativa de remoción en un futuro previsible. Dado que EE.UU. no logró expulsarlo en seis años y el período de detención preventiva ya expiró, su arresto violaría el debido proceso .

y el período de detención preventiva ya expiró, . Además, la jueza dijo que el gobierno federal no demostró un plan de deportación viable. Además, calificó como “amenazas vacías” y “remociones fantasma” la posibilidad de enviar a Ábrego García a un país africano.

Además, calificó como “amenazas vacías” y “remociones fantasma” la posibilidad de enviar a Ábrego García a un país africano. La conclusión de que la expulsión no es inminente se refuerza porque hasta enero no se habían obtenido los documentos de viaje necesarios para efectuar el traslado a un tercer país.

La jueza Xinis prohibió una nueva detención del ICE porque EE.UU. no tiene listo el acuerdo para deportar a Ábrego García ICE

Por los puntos mencionados, se ordenó que Ábrego García permanezca en libertad bajo las condiciones de supervisión ya impuestas y se prohibió que el ICE vuelva a ponerlo bajo su custodia.

La reacción del DHS al fallo que frena al ICE

Luego de que se conoció el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió un comunicado al que accedió Associated Press.

“Si este asunto realmente se tratara de la ley o del debido proceso, Kilmar Ábrego García ya habría sido deportado y nunca volvería a poner un pie en este país”, cuestionó el mensaje del gobierno de EE.UU.

Además, el DHS también apuntó contra la magistrada: “La jueza Xinis no estará satisfecha hasta que se lo autorice a vivir en EE.UU. para siempre”.