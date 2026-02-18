Malas noticias para el ICE: por qué la Justicia prohíbe volver a detener a Kilmar Ábrego García en EE.UU.
Un fallo de la jueza federal Paula Xinis determinó que el gobierno de EE.UU. no puede volver a poner al migrante bajo su custodia
En otro capítulo de la disputa judicial por el caso Kilmar Ábrego García, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibió un revés. Un fallo judicial reciente impide que la agencia vuelva a detener al migrante que había sido deportado por error a El Salvador y luego enviado nuevamente a Estados Unidos.
Una jueza federal bloquea al ICE: la agencia no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García
La decisión consta en un fallo de la jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis. En su escrito, la magistrada manifestó que EE.UU. no cumple con lo que establecen las normas de detención y deportación de migrantes.
De acuerdo con la sección 1231 del Título 8 del Código de EE.UU., debe existir una orden de deportación para concretar la detención y luego la expulsión de un migrante a un tercer país.
Además, las autoridades tienen un período de 90 días para hacerlo desde que se emite el documento. Estos son los ítems que Xinis cuestiona y asegura que el gobierno federal no cumplió.
Dado que el plazo está vencido y que las autoridades no mostraron que haya un acuerdo cerrado para trasladar a Ábrego García fuera del país norteamericano, el arresto no tiene sustento legal.
Qué dice el fallo de Paula Xinis contra el ICE
Según lo que consta en el documento judicial, estas son las claves del escrito:
- Otorgó la solicitud de Ábrego García para convertir una orden de restricción temporal en una medida cautelar, lo cual prohíbe formalmente que el ICE lo ponga bajo custodia nuevamente.
- La jueza rechazó el argumento del gobierno de que un recurso presentado anteriormente reiniciaba el periodo legal de expulsión de 90 días.
- Bajo el precedente Zadvydas v. Davis, Xinis sostiene que la detención prolongada es inconstitucional si no existe una probabilidad significativa de remoción en un futuro previsible.
- Dado que EE.UU. no logró expulsarlo en seis años y el período de detención preventiva ya expiró, su arresto violaría el debido proceso.
- Además, la jueza dijo que el gobierno federal no demostró un plan de deportación viable. Además, calificó como “amenazas vacías” y “remociones fantasma” la posibilidad de enviar a Ábrego García a un país africano.
- La conclusión de que la expulsión no es inminente se refuerza porque hasta enero no se habían obtenido los documentos de viaje necesarios para efectuar el traslado a un tercer país.
Por los puntos mencionados, se ordenó que Ábrego García permanezca en libertad bajo las condiciones de supervisión ya impuestas y se prohibió que el ICE vuelva a ponerlo bajo su custodia.
La reacción del DHS al fallo que frena al ICE
Luego de que se conoció el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió un comunicado al que accedió Associated Press.
“Si este asunto realmente se tratara de la ley o del debido proceso, Kilmar Ábrego García ya habría sido deportado y nunca volvería a poner un pie en este país”, cuestionó el mensaje del gobierno de EE.UU.
Además, el DHS también apuntó contra la magistrada: “La jueza Xinis no estará satisfecha hasta que se lo autorice a vivir en EE.UU. para siempre”.