“Influencers contra el ICE”: adolescentes se convierten en vigilantes para ayudar a inmigrantes en las redadas en Minneapolis

Dos adolescentes de 16 y 17 años se convirtieron en influencers al documentar a diario operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis. Los jóvenes actúan como vigilantes comunitarios para alertar a inmigrantes ante redadas sorpresa de las autoridades en Minnesota.

Quiénes son los influencers que vigilan al ICE en Minneapolis

Sam y Ben Luhmann son dos hermanos de Chicago que ganaron notoriedad en redes sociales desde que comenzaron a seguir y registrar la operación Midway Blitz, la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump que afectó barrios de la Windy City en septiembre de 2025, según informó CNN.

Actualmente, los jóvenes siguen a agentes del ICE en Minneapolis, luego de que el foco de la inmigración irregular en Estados Unidos se desplazara hacia el norte, en particular a las Ciudades Gemelas. Allí, la tensión aumentó tras enfrentamientos recientes entre agentes federales y manifestantes, que derivaron en la muerte de Renee Good y Alex Pretti.

Los hermanos se presentan como observadores capacitados del ICE. Documentan los operativos con sus teléfonos celulares y alertan de forma inmediata sobre la presencia de agentes mediante silbatos y bocinas. Su trabajo forma parte de un movimiento creciente en todo el país que informa a la comunidad sobre qué acciones son legales al presenciar un arresto migratorio, explicó el medio.

Agresiones y violencia durante las redadas del ICE

Para sostener su actividad, los hermanos se trasladan entre casas de familiares y alquileres temporarios, con el objetivo de registrar lo que algunos describen como una “agresividad sin precedentes” de la operación Metro Surge en Minneapolis.

Los hermanos vigilantes han documentado agresiones en las redadas del ICE (IG ben_jamin_music__)

Ben denunció que agentes del ICE empujan y golpean a las personas, e incluso las inmovilizan de forma violenta cuando están en el suelo. Los jóvenes siguen a los agentes y a vehículos sospechosos en su propio auto, anotan patentes, comparten ubicaciones en chats grupales con otros vigilantes y luego publican los videos en internet.

Desde el Gobierno, sin embargo, hubo críticas hacia quienes graban los operativos. En julio pasado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, sostuvo que la violencia contra agentes federales incluye filmarlos durante los procedimientos y acercarse para incitar a terceros a arrojarles objetos.

Agentes del ICE llevarán cámaras corporales en Minneapolis

Tras los tiroteos y redadas en Minneapolis que dejaron dos personas muertas, Noem anunció en redes sociales que todos los agentes del ICE que participen en operativos migratorios en la ciudad comenzarán a usar cámaras corporales.

Los hermanos han registrado las redadas del ICE en Minneapolis (IG ben_jamin_music__)

“Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en todo el país, en cuanto haya recursos disponibles”, afirmó la funcionaria.

Organizaciones de derechos civiles, líderes locales y legisladores federales reforzaron sus pedidos para que el DHS obligue a todos los agentes de inmigración a portar cámaras corporales, al menos en operativos en comunidades vulnerables. Argumentaron que la falta de registros audiovisuales favorece la impunidad y dificulta la reconstrucción de los hechos, como ocurrió en Minneapolis.

En 2022, Joe Biden ordenó que los agentes de inmigración usaran cámaras corporales, pero Donald Trump anuló esa disposición poco después de iniciar su segundo mandato.