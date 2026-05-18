Es oficial: Estados Unidos emite una alerta de seguridad para un país al que deporta migrantes

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta para la República Democrática del Congo luego de que se detectara un brote de ébola. El país norteamericano pidió no viajar por ningún motivo a pesar de que se trata de una nación a la que deportan migrantes mediante un acuerdo entre gobiernos.

Alertan por brote de ébola en la República Democrática del Congo

A través de una publicación en la red social X, el área de asuntos consulares del Departamento de Estado de EE.UU. emitió una alerta de seguridad para la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

La embajada de Estados Unidos en la República Democrática del Congo pidió no viajar por el nivel de riesgo X @TravelGov

De acuerdo con el mensaje, se desató un brote de ébola en la provincia, por lo que se emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, es decir, alerta máxima por peligro extremo.

La embajada advirtió que el gobierno estadounidense no puede proporcionar servicios de emergencia en la provincia de Ituri, por lo que reiteró que no se debe viajar a dicha zona bajo ninguna circunstancia.

Medidas a tomar ante brote de ébola, según la embajada de EE.UU.

En caso de que algún ciudadano estadounidense haya viajado a la República Democrática del Congo en los últimos días, estas son las medidas que las autoridades norteamericanas recomiendan:

Visitar el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre el ébola.

(CDC, por sus siglas en inglés) para obtener Ante el riesgo de haber contraído la enfermedad, consultar a un médico para recibir orientación.

para recibir orientación. Tomar la medicación contra la malaria según lo recomendado, ya que los síntomas pueden imitar a los del ébola.

según lo recomendado, ya que los síntomas pueden imitar a los del ébola. En caso de haber visitado la provincia de Ituri, monitorear el estado de salud por 21 días.

provincia de Ituri, por 21 días. Consultar en la página de la embajada de EE.UU. en la República Democrática del Congo la lista de proveedores médicos.

Estados Unidos envía a migrantes a terceros países con los que tiene acuerdos ICE

La República Democrática del Congo es uno de los países a los que EE.UU. deporta migrantes

La República Democrática del Congo es uno de al menos ocho países africanos que, según Associated Press, tienen un acuerdo con el gobierno de EE.UU. para facilitar deportaciones de migrantes.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los acuerdos de deportación a terceros países son legales y cumplen con el debido proceso que exige la Constitución.

A su vez, la política actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) establece que si un gobierno brinda garantías diplomáticas de que no perseguirá a las personas deportadas, la expulsión es válida y no se requiere ningún proceso adicional, ni siquiera notificar a los migrantes a dónde serán enviados.

Cientos de casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo

La Organización Mundial de la Salud emitió una emergencia internacional por casos de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Detalló que, aunque se trata de una alerta de salud pública, no se cumplen los criterios de una pandemia.

La información más actual, publicada el 16 de mayo, indica:

Se notificaron ocho casos confirmados por laboratorio.

por laboratorio. Hay 246 casos sospechosos .

. Se registraron 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri.

sospechosas en la provincia de Ituri. Hay dos casos confirmados , aparentemente sin vínculo entre sí, en Kampala, Uganda .

, aparentemente sin vínculo entre sí, en Kampala, . Se notificaron al menos cuatro muertes de trabajadores sanitarios con síntomas del ébola.