La estrategia “anti-ICE” de migrantes latinos en EE.UU.: “Grupos de WhatsApp para evitar operativos”

Mientras continúan los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), muchos latinos, incluso con estatus legal, afirman que ya no se sienten seguros. Ante la situación, se organizan para alertar sobre la presencia de agentes mediante herramientas como grupos de WhatsApp.

Migrantes latinos utilizan grupos de WhatsApp para alertar sobre la presencia de ICE

Lupe Muñoz, ciudadana estadounidense naturalizada desde hace 21 años, brindó una entrevista a Univision donde habló de su experiencia. En su opinión, los operativos federales van contra quienes tienen apariencia latina sin verificar el estatus, por lo que se organizó con vecinos y amigos para mantenerse informada sobre los operativos.

Los latinos comparten sobre la presencia de agentes del ICE a través de plataformas como WhatsApp Fotomontaje realizado con IA

Según sus declaraciones, ante el aumento de las redadas, muchas familias recurren a grupos de WhatsApp para avisar sobre la presencia de agentes del ICE con el fin de evitar ciertas zonas o mantenerse alerta. Más allá de la utilidad de la herramienta, la mujer aseguró que en algunos casos se trata de avisos erróneos.

Muñoz compartió que ella misma lo comprobó cuando recibió una alerta sobre la presencia de autoridades migratorias en un centro comercial, pero al acudir al lugar, se dio cuenta de que la información era incorrecta.

Aun así, dijo que usará todas las herramientas a su alcance para evitar enfrentamientos con las autoridades. Según su mirada, el miedo ya no se limita a migrantes indocumentados y ahora también alcanza a personas con permisos migratorios e incluso a ciudadanos estadounidenses.

La mujer latina aseguró que le teme al ICE a pesar de tener ciudadanía

Muñoz contó que tiene tres empleos y pasa gran parte del día en traslados de un lugar a otro. En su entrevista con Univision, relató que no sale de su casa sin su licencia de conducir Real ID y otra identificación oficial, pero aun así ya no siente que eso alcance para estar protegida.

“Ya ni te hacen preguntas. Nada más te ven cara de latino y te detienen”, dijo la también mexicana. Además, dijo que cree que cualquier encuentro con un agente migratorio podría convertirse en una situación impredecible, no solo ante la posibilidad de enfrentar un proceso legal, sino por verse involucrada en un hecho violento.: “Ahora usan mucha violencia. No están entrenados y por eso siguen disparando y matando gente”.

Por lo anterior, Muñoz recomendó a cualquier migrante en EE.UU. evitar salir solo y mantener la comunicación constante con su familia. “Todos estamos expuestos. Lo único que podemos hacer es tener más precaución, tratar de no tener miedo y seguir con nuestra vida”, manifestó.

Así fue el operativo de Brownsville, Texas, en el que el ICE esposó a dos ciudadanos estadounidenses

Redes sociales, la herramienta de los latinos en EE.UU. contra operativos del ICE

Los grupos de WhatsApp entre vecinos y familiares no son las únicas herramientas que los latinos utilizan para alertar sobre la presencia de agentes del ICE. En 2025, Wired documentó varias plataformas dedicadas a recibir, verificar y difundir información sobre puestos de control, patrullas y redadas.

La latina habló sobre los operativos del ICE y dijo sentirse en riesgo a pesar de tener ciudadanía estadounidense Fotomontaje generado con IA

El origen de la información es diverso. Algunas de las plataformas son administradas por organizaciones no gubernamentales y activistas reconocidos, mientras que otros fueron creadas directamente por integrantes de la comunidad migrante.

En todos los casos, la intención es reportar la presencia de agentes de inmigración a través de mensajes, publicaciones o llamadas. Por lo general, se solicita información básica como hora, fecha, ciudad, estado y ubicación exacta, además de fotografías y videos cuando sea posible.

Sin embargo, lo anterior no garantiza que se trate de datos verdaderos y se pide a los usuarios que actúen con precaución, tanto si toman la información como cierta como si tienen la intención de emitir una alerta.

Al respecto, Christina Newman-Ortiz, de la organización Voces de la Frontera, en una entrevista con TMJ 4, pidió a las personas que eviten difundir información alarmista en redes sociales y busquen fuentes confiables para evitar miedos infundados.