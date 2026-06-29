Llegó el último día: así suben las tarifas del Uscis para TPS, asilo y permisos de trabajo

El plazo para presentar observaciones públicas sobre la nueva normativa migratoria impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluye este 29 de junio. La disposición, vigente desde el 29 de mayo, incorpora al marco regulatorio los cobros establecidos por la Ley H.R.1 (también conocida como la One Big Beautiful Bill Act) y modifica distintos trámites importantes para los migrantes.

Fecha límite para comentar las nuevas tarifas migratorias del Uscis

Este lunes 29 de junio es el último día para enviar observaciones sobre la regla final provisional que actualiza tarifas y procedimientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Las personas interesadas en participar deberán enviar sus comentarios únicamente mediante el portal federal de reglamentación, bajo el expediente DHS Docket No. Uscis-2026-0133.

La nueva regla final establece formalmente el cobro de tarifas anuales por asilo y por la solicitud del formulario I-94 Freepik

La agencia indicó que las presentaciones deben realizarse en inglés o acompañarse de una traducción a ese idioma. La reglamentación también estableció que no serán aceptados comentarios enviados por correo postal, entregados personalmente, remitidos mediante dispositivos de almacenamiento digital o enviados directamente por correo electrónico a funcionarios del DHS o del Uscis.

Además, toda la información personal incluida en los documentos enviados podrá hacerse pública tras la revisión correspondiente. Aunque la medida ya está vigente como regla final interina, el DHS recibirá comentarios hasta este 29 de junio antes de evaluar eventuales ajustes posteriores.

Formularios del Uscis con nuevos cargos: I-102, I-589, EAD, TPS y SIJ

Entre las principales modificaciones figura la incorporación de nuevos cobros para distintos procesos migratorios. Uno de ellos corresponde a las solicitudes relacionadas con el documento de entrada y salida I-94.

La nueva disposición incorpora un cargo mínimo de US$24 para quienes presenten el formulario I-102, utilizado para solicitar el reemplazo o la emisión inicial del registro de entrada y salida I-94. Ese importe se suma a la tarifa vigente del trámite, por lo que el costo total asciende a US$584 en los casos generales.

La normativa también aclara que este nuevo cargo deberá abonarse incluso cuando el solicitante esté exento del pago de la tarifa base del formulario. La única excepción prevista corresponde a solicitudes destinadas exclusivamente a corregir errores atribuibles al propio DHS.

Las nuevas tarifas también alcanzan a otras categorías:

Jóvenes Inmigrantes Especiales ( SIJ , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) Parole (permiso de permanencia temporal)

Según la normativa, los cargos creados por la Ley H.R.1 se suman a las tarifas ya existentes y, en términos generales, no podrán ser reducidos ni eliminados mediante solicitudes de exención de pago.

Cualquier solicitud de un formulario I-94 (registro de entrada y salida) a través de Uscis ahora requiere una tarifa de US$584 Freepik

Solicitudes de asilo en EE.UU.: tarifa inicial y pago anual obligatorio

Otro de los cambios alcanza al formulario I-589, utilizado para solicitar asilo en EE.UU. La nueva regla incorpora un pago inicial mínimo de US$100 al momento de presentar la solicitud.

Además, se crea una Tarifa Anual de Asilo que también será de al menos US$100 por cada año calendario en que el expediente permanezca pendiente de resolución. El reglamento establece que estos pagos no podrán ser reembolsados ni estarán sujetos a exenciones.

El texto también dispone que el Uscis conservará el dinero correspondiente a la tarifa inicial incluso cuando una solicitud sea rechazada por errores de presentación. En esos casos, el solicitante deberá iniciar nuevamente el trámite si desea continuar con el proceso.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Tarifa Anual de Asilo: rechazo del caso y pérdida del permiso de trabajo

La normativa establece que quienes no abonen la Tarifa Anual de Asilo dentro de los 30 días posteriores al envío de la notificación correspondiente enfrentarán consecuencias administrativas. Entre ellas figuran:

El rechazo de la solicitud de asilo pendiente

La finalización inmediata de cualquier autorización de empleo vinculada a ese expediente

El rechazo de solicitudes de permisos laborales que aún se encuentren en trámite

Asimismo, el reglamento indica que, cuando la persona no cuente con otro estatus migratorio válido, el DHS podrá iniciar procedimientos migratorios mediante la emisión de una Notificación para Comparecer ante un juez de inmigración o aplicar otros mecanismos previstos por la legislación vigente. Para volver a solicitar asilo después del rechazo será necesario presentar un nuevo formulario I-589 y pagar nuevamente la tarifa inicial.

TPS y permisos de trabajo: nuevos costos y vigencia máxima de un año

La regla también modifica las condiciones aplicables a quienes poseen Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Entre los cambios figura la incorporación de nuevos cargos para solicitar, renovar o extender la autorización de empleo.

Al mismo tiempo, la vigencia máxima de esos permisos laborales quedará limitada a un año, lo que podría implicar la necesidad de realizar renovaciones con mayor frecuencia mientras se mantenga el beneficio migratorio.