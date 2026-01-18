Los trabajadores migrantes que se beneficiarán por una reciente medida de EE.UU. para acelerar los visados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el miércoles 14 de enero una nueva medida que beneficiará a miles de migrantes. La norma elimina el requisito que obligaba a los trabajadores religiosos con visa R-1 a permanecer fuera de ese país durante un año antes de solicitar su readmisión.

La medida de EE.UU. para acelerar los visados de miles de trabajadores migrantes

Mediante un comunicado de prensa, el DHS anunció la entrada en vigor de la nueva regla. Generalmente, los pastores, sacerdotes, monjas o rabinos deben aguardar muchos años para obtener la residencia legal. Por este motivo, la visa es un camino más directo para trabajar en EE.UU. y servir a las comunidades.

La nueva medida beneficia a los trabajadores religiosos migrantes que solicitan la visa R-1 en EE.UU. Freepik - Freepik

A partir de la nueva regulación, el DHS eliminó el requisito de que los beneficiarios de la visa R-1 se vayan de EE.UU. durante un año después de alcanzar el límite de cinco años de su visa. Sin embargo, aún deben salir del país para tramitar su readmisión.

“Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, el DHS se compromete a proteger y preservar la libertad y la expresión religiosa. Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones religiosas puedan seguir prestando los servicios de los que dependen los estadounidenses”, declaró un portavoz del DHS en el comunicado.

En esa línea, manifestó la visión general del gobierno federal sobre las visas R-1. “Los pastores, sacerdotes, monjas y rabinos son esenciales para el tejido social y moral de este país. Mantenemos nuestro compromiso de encontrar maneras de apoyar y empoderar a estas organizaciones en su crucial labor”, sostuvo.

Los detalles de la reciente medida de EE.UU. para acelerar los visados

La nueva regla elimina el requisito de permanecer fuera durante un año. Como explicó el DHS en el comunicado, si bien los trabajadores religiosos con visa R-1 aún deben salir de EE.UU., la norma establece que ya no existe un período mínimo de tiempo que deben residir y estar físicamente presentes fuera antes de solicitar la readmisión.

Los trabajadores religiosos pueden solicitar la residencia permanente a través de la categoría EB-4, pero los límites anuales y la acumulación de solicitudes han generado demoras que obligan a muchos a interrumpir su estadía legal al alcanzar el máximo permitido de la visa R-1.

La reciente medida de EE.UU. busca mitigar la demora en los tiempos de espera que se produjo por una acción tomada en 2023 bajo el gobierno de Biden Freepick

Ahora, con la nueva norma, los trabajadores religiosos podrán solicitar el reingreso de inmediato, por lo que se redujeron las complicaciones para su estadía en el país norteamericano.

Las posturas sobre la medida de EE.UU. que beneficiará a los trabajadores migrantes

Ante la medida que flexibiliza las restricciones migratorias en medio de las recientes acciones que endurecen los procesos para otros inmigrantes, la comunidad religiosa y los abogados especializados recibieron la noticia positivamente.

En diálogo con Associated Press, Lance Conklin, abogado de inmigración de Maryland que representa a iglesias evangélicas con visas R1, sostuvo que “es un gran logro”.

“Potencialmente, permitiría que no se perturbe la organización al obligar a alguien a irse durante un año, ya que eso es una gran carga ahora”, expresó al respecto de las dificultades que atraviesan las iglesias cuando se quedan sin su clero.

Los líderes religiosos recibieron positivamente la reciente medida de EE.UU. que acelera el tiempo de los visados @ArchbishopOKC

Desde su lugar, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (Usccb, por sus siglas en inglés) calificó la acción como un “paso verdaderamente significativo para apoyar los servicios religiosos esenciales en Estados Unidos”.

A su vez, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la organización, y el obispo Brendan Cahill, presidente del comité de migración de la organización, celebraron la noticia.

“El valor del Programa de Visas para Trabajadores Religiosos y nuestro agradecimiento por los esfuerzos realizados para apoyarlo son invaluables”, indicaron en una declaración conjunta.