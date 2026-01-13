¿Retrocede el ICE en Miami?: el nuevo administrador promete revisar la cooperación de la ciudad
Poco después de su nombramiento, James Reyes aseguró que su administración analizará el acuerdo 287(g) firmado con la agencia federal
- 3 minutos de lectura'
Junto con el cambio de administrador, Miami comunicó que revisará el acuerdo 287(g) que tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tras ser nombrado como funcionario, James Reyes, indicó que pondrá el ojo sobre todos los compromisos legales que tiene asumidos la ciudad del Estado del Sol.
El administrador de la ciudad dijo que Miami revisará el acuerdo 287(g) con el ICE
La noticia llegó poco después de que Reyes fuera nombrado oficialmente como administrador. El nuevo funcionario recibió la aprobación oficial después de ser propuesto por la nueva alcaldesa, Eileen Higgins.
Durante una charla con medios presentes, el administrador de la ciudad aseguró que todos los acuerdos serán revisados durante su gestión. “Evaluaremos todo, incluyendo el programa 287(g)”, declaró, según recopiló Miami Herald.
Además, con respecto al convenio con el ICE en específico, manifestó que la metrópolis cumplirá con la ley, pero que se asegurará de que “las fuerzas del orden se centren” en proteger a la comunidad local.
Más allá de estas declaraciones iniciales, todavía resta un período de análisis e investigación para determinar cuán viable resulta que Miami se retire y cuándo podría aplicarse.
La asesoría legal de la ciudad, a cargo de George Wysong, se encuentra en esa tarea. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad, el fiscal prefirió no hacer comentarios ni adelantar ningún tipo de medida.
Quién es James Reyes, el cubano que asumió como nuevo administrador de Miami
Más allá del impacto que generó la revisión del acuerdo 287(g) con el ICE, James Reyes es una figura de alto perfil en Florida, y en Miami en particular. Antes de su nombramiento, el latino tuvo una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad pública.
Según su perfil de LinkedIn, durante 22 años, formó parte de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, donde llegó incluso a ocupar un cargo directivo. Luego, pasó a ocupar ese mismo cargo en el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de Miami-Dade.
Posteriormente, el cubano se desempeñó como jefe de seguridad pública del condado, puesto en el que permaneció hasta su nombramiento reciente como administrador de Miami.
Junto con su experiencia, se presentó en las elecciones para sheriff de Miami-Dade que se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, Reyes sufrió una derrota ante la republicana Rosie Cordero-Stutz, según recopiló Ballotpedia.
En lo que respecta a su historia personal, Reyes nació en Cuba y poco después emigró junto a su familia a Florida. Según relató en su plataforma de campaña para los comicios de 2024, se estableció en la ciudad de Hialeah.
Qué son los acuerdos 287(g) del ICE y cuáles son sus variantes
Según lo que establece el sitio web del ICE, este programa permite “delegar a agentes estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones de oficiales de inmigración” bajo supervisión de la entidad.
Concretamente, existen cuatro modelos de acuerdos con distintos alcances y obligaciones para las administraciones locales y estatales:
- Jail Enforcement
- Task Force
- Tribal Task Force
- Warrant Service Officer
Otras noticias de Migración en EE.UU.
Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en enero 2026
Costos y requisitos. Buenas noticias para migrantes: consulado móvil de México en Chicago ofrece ayuda para tramitar INE y pasaportes en enero
Para frenar al ICE en 2026. La lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata
- 1
“Todo el mundo hacía la lista de casamiento en la tienda”: el histórico y elegante bazar de Recoleta que cerró para siempre
- 2
Pinamar: un niño de ocho años está internado en estado crítico tras un choque en La Frontera
- 3
Ola gigante: el antecedente de 1954 que impactó en Mar del Plata
- 4
Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia