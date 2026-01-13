¿Retrocede el ICE en Miami?: el nuevo administrador promete revisar la cooperación de la ciudad

Junto con el cambio de administrador, Miami comunicó que revisará el acuerdo 287(g) que tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tras ser nombrado como funcionario, James Reyes, indicó que pondrá el ojo sobre todos los compromisos legales que tiene asumidos la ciudad del Estado del Sol.

El administrador de la ciudad dijo que Miami revisará el acuerdo 287(g) con el ICE

La noticia llegó poco después de que Reyes fuera nombrado oficialmente como administrador. El nuevo funcionario recibió la aprobación oficial después de ser propuesto por la nueva alcaldesa, Eileen Higgins.

James Reyes, administrador de Miami que dijo que la ciudad revisará el acuerdo con el ICE, fue nombrado por el impulso de la alcaldesa Eileen Higgins Instagram/@eileenhigginsmiami

Durante una charla con medios presentes, el administrador de la ciudad aseguró que todos los acuerdos serán revisados durante su gestión. “Evaluaremos todo, incluyendo el programa 287(g)”, declaró, según recopiló Miami Herald.

Además, con respecto al convenio con el ICE en específico, manifestó que la metrópolis cumplirá con la ley, pero que se asegurará de que “las fuerzas del orden se centren” en proteger a la comunidad local.

Más allá de estas declaraciones iniciales, todavía resta un período de análisis e investigación para determinar cuán viable resulta que Miami se retire y cuándo podría aplicarse.

El administrador de la ciudad de Miami dijo que revisará el acuerdo 287(g) con el ICE Archivo

La asesoría legal de la ciudad, a cargo de George Wysong, se encuentra en esa tarea. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad, el fiscal prefirió no hacer comentarios ni adelantar ningún tipo de medida.

Quién es James Reyes, el cubano que asumió como nuevo administrador de Miami

Más allá del impacto que generó la revisión del acuerdo 287(g) con el ICE, James Reyes es una figura de alto perfil en Florida, y en Miami en particular. Antes de su nombramiento, el latino tuvo una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad pública.

Según su perfil de LinkedIn, durante 22 años, formó parte de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, donde llegó incluso a ocupar un cargo directivo. Luego, pasó a ocupar ese mismo cargo en el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de Miami-Dade.

Posteriormente, el cubano se desempeñó como jefe de seguridad pública del condado, puesto en el que permaneció hasta su nombramiento reciente como administrador de Miami.

James Reyes fue designado como administrador de la ciudad de Miami https://jamesreyes.vote/

Junto con su experiencia, se presentó en las elecciones para sheriff de Miami-Dade que se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, Reyes sufrió una derrota ante la republicana Rosie Cordero-Stutz, según recopiló Ballotpedia.

En lo que respecta a su historia personal, Reyes nació en Cuba y poco después emigró junto a su familia a Florida. Según relató en su plataforma de campaña para los comicios de 2024, se estableció en la ciudad de Hialeah.

Qué son los acuerdos 287(g) del ICE y cuáles son sus variantes

Según lo que establece el sitio web del ICE, este programa permite “delegar a agentes estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones de oficiales de inmigración” bajo supervisión de la entidad.

Concretamente, existen cuatro modelos de acuerdos con distintos alcances y obligaciones para las administraciones locales y estatales: