“ICE está fuera de control”: el sargento que lleva 27 años en el Ejército y no entiende por qué detuvieron a su esposa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento José Serrano, durante una cita para avanzar con sus trámites migratorios. En declaraciones recientes, el miembro de las Fuerzas Armadas señaló que no entiende por qué la detuvieron y remarcó que tiene protección contra la deportación.

Caso de militar de EE.UU.: detención de su pareja por el ICE pese a estatus protegido

Veterano con 27 años de servicio activo en el Ejército estadounidense, Serrano, de 51 años, conoce la aplicación de la ley por su propia experiencia, pero aún no entiende por qué las autoridades arrestaron a su esposa. El hombre, oriundo de Puerto Rico, participó en varias misiones, entre las que se destaca su despliegue en Afganistán.

La pareja acudió a la oficina para una entrevista sobre su solicitud de Parole in Place, pero el ICE arrestó a la mujer de manera sorpresiva Instagram José Serrano

Actualmente, Serrano enfrenta problemas de salud física y mental: padece una lesión cerebral traumática, trastorno de estrés postraumático y depresión. En declaraciones para CBS News, señaló que desde la detención de su esposa su situación empeoró drásticamente, y ahora duerme apenas dos horas por noche.

“Realmente no entiendo por qué. Ella siguió las reglas de inmigración al pie de la letra desde el primer día", expresó Serrano, y agregó que su esposa tenía un permiso de trabajo vigente en el momento de su arresto.

Luego, resaltó que tiene un “profundo amor” por las fuerzas armadas, pero esta situación lo llevó a desconfiar de las autoridades federales. “Amo al Ejército. Me ayudó durante casi 28 años. No es el Ejército, señor. Es el ICE. El ICE está fuera de control ahora mismo, señor, quitándonos los derechos que tenemos como soldados", indicó.

Casado con Ortega desde 2022, sostuvo que si su esposa es enviada a México, probablemente no podría verla sin poner en peligro su carrera militar, a causa de las restricciones que pesan sobre los soldados que viajan allí. En ese sentido, aseguró que ni él ni su esposa conocen a nadie en México.

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El 14 de abril pasado, el ICE se llevó bajo custodia a Deisy Rivera Ortega. La detención ocurrió en El Paso, Texas, cuando asistía a una cita para solicitar el programa “Parole in Place”, el cual busca precisamente ofrecer protección contra la deportación a familiares de militares.

De acuerdo con el testimonio del sargento, Ortega vive en EE. UU. desde 2016 y en 2019 un juez le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), lo que impide que sea deportada a su país de origen, El Salvador.

Tras detener a la esposa del sargento, el ICE busca deportarla a un tercer país, que puede ser México, en donde no tienen ningún vínculo ICE

Sin embargo, este beneficio migratorio no la excluye de la posibilidad de ser expulsada a un tercer país. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la mujer ingresó al territorio norteamericano de manera ilegal y que fue notificada de que podría ser expulsada a México.

Además, el DHS señaló que le adjudicó a Ortega una orden de remoción en diciembre de 2019, tras haber recibido el debido proceso. También la calificó como “inmigrante ilegal con antecedentes penales”.

El sargento, por su parte, aseguró que informó a los funcionarios sobre su servicio militar antes de que su esposa fuera detenida la semana pasada.

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Luego del arresto, Serrano recibió una dura respuesta de los funcionarios de inmigración. “En realidad no les importa. Dijeron: ‘No podemos enviarla a El Salvador, pero la vamos a enviar a México’”, contó.

No obstante, la pareja continúa con sus intentos para evitar la expulsión. Al respecto, Matthew Kozik, abogado que representa a Serrano y su esposa, declaró haber presentado una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal con el argumento de que la detención de Ortega es ilegal.

“Serví en el Ejército como asesor jurídico militar durante 10 años. Y como asesor jurídico militar y veterano de combate, condecorado con la Estrella de Bronce, lo que está sucediendo es absurdo", manifestó.

Por el momento, Ortega permanece bajo custodia del ICE en El Paso mientras su caso avanza en el sistema de inmigración.