Immigration news: última actualización del DHS sobre el TPS, qué cambia el 17 de marzo de 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) hizo este martes una actualización sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de una nación. A partir del 17 de marzo de 2026, esto cambiará para los beneficiarios.

Fin del TPS: qué cambia el 17 de marzo de 2026

Este martes 13 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS de Somalia. En el aviso oficial, en el Registro Federal, precisa que queda finalizado a partir de las 11.59 hs (hora local), del martes 17 de marzo de 2026.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le puso fin al TPS para Somalia Mark Schiefelbein - AP

En un comunicado, la funcionaria federal indicó: “Temporal significa temporal. Las condiciones en Somalia han mejorado tanto que ya no cumple con el requisito legal del Estatus de Protección Temporal”.

“Además, permitir que ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales. Priorizamos a los estadounidenses”, añadió.

Al menos 60 días antes de que expire una designación de TPS, el secretario de Seguridad Nacional, después de consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EE.UU., debe revisar el país para determinar si las condiciones que respaldan su designación continúan y, de ser así, por cuánto tiempo extender la protección.

El DHS reconoce que los beneficiarios bajo esta designación continúan con permiso de trabajo durante el período de transición de 60 días, por lo que extiende automáticamente la validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) hasta el 17 de marzo de 2026.

Los ciudadanos de Somalia con TPS en EE.UU. se quedarán si la protección en marzo de 2026 Freepik - Freepik

Por qué el gobierno de EE.UU. pone fin al TPS de Somalia

Somalia fue designada inicialmente para el beneficio el 16 de septiembre de 1991, con base en la determinación de que existían “condiciones extraordinarias y temporales” que impedían a los ciudadanos regresar a su país de origen con seguridad.

La designación inicial se extendió nueve veces, del 17 de septiembre de 1992 al 17 de septiembre de 1993. En septiembre de 2001, se redesignó para el estatus, protección que se extendió ocho veces.

De acuerdo con el documento en el Registro Federal, que oficializa la terminación, “Somalia muestra hoy estructuras de gobernanza y seguridad nacionales mejoradas y ahora experimenta focos localizados de violencia en lugar de un conflicto generalizado a nivel nacional”.

Además, indican que exigir que los ciudadanos somalíes regresen a su país de origen no representaría una amenaza grave para su protección personal, ya que hay zonas dentro de la nación en las que pueden vivir en seguridad.

La recomendación del DHS a los beneficiarios que se quedan sin TPS

El DHS estima que existen 1082 beneficiarios aprobados para Somalia bajo la designación del Estatus de Protección Temporal. Al 8 de diciembre de 2025, había un total de 183 solicitudes pendientes.

El gobierno de Donald Trump lanzó la herramienta CBP Home en marzo de 2025 usembassy.gov

A partir del 17 de marzo de este año, los beneficiarios se quedarán sin la protección, lo que los deja al borde de la deportación, si no han conseguido otro alivio migratorio, como el asilo.

En ese sentido, la agencia federal indica que los somalíes que no cuentan con un estatus legal, aparte del TPS, que les permita permanecer en Estados Unidos, deben usar la aplicación móvil CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para informar su salida del país.

“La aplicación es una forma segura de autodeportarse e incluye un boleto de avión de cortesía, una bonificación de salida de 1000 dólares y la posibilidad de una futura inmigración legal”, señala el DHS.