Para frenar al ICE en 2026: la lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) realizó numerosos operativos el año pasado para procesar a migrantes sin estatus legal, acciones que se prevé continúen durante 2026. Ante la posibilidad de un encuentro con agentes, estos son los documentos que conviene llevar y presentar para reducir el riesgo de una detención.

La lista de documentos para frenar al ICE en 2026

La North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales, explica que con el aumento de la actividad de ICE en todo el país, es crucial que tanto las personas indocumentadas como las que tienen estatus legal porten documentos que comprueben su identidad, situación migratoria y residencia.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan nunca presentar documentos falsos Flickr/ICE - Flickr/ICE

“Contar con la documentación correcta puede ayudar a prevenir detenciones injustificadas o deportaciones aceleradas”, señala. La organización también hizo una lista de los documentos a presentar, según el caso.

Para quienes tienen estatus legal:

Tarjeta de residencia permanente (green card).

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.

Si se tiene un caso de inmigración pendiente:

Copias de avisos de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) como el I-797.

Para los inmigrantes sin estatus legal:

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

Contratos de arrendamiento o alquiler.

Facturas de servicios públicos.

Registros médicos, escolares u otros registros suyos o de los hijos.

Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado (si corresponde).

Todo migrante tiene derecho a guardar silencio durante una detención del ICE ICE - ICE

La organización de ayuda legal indica que si se ha vivido en EE.UU. durante dos años o más, llevar consigo un comprobante de la presencia física no impedirá la deportación, pero puede ayudar a prevenir una expulsión acelerada y garantizar que se reciba el debido proceso.

Además, advierte sobre no presentar una identificación extranjera ni falsa, ya que podría usarse en contra ante un tribunal de inmigración.

La exigencia de la ley sobre los documentos para inmigrantes

El Uscis, en su sitio web oficial, recuerda a los titulares de una green card que la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que a todo extranjero en EE.UU. “se le emitirá un certificado de registro” o una tarjeta de recibo “en la forma, manera y momento que se prescriba en los reglamentos”.

Asimismo, la legislación señala: “Todo extranjero de 18 años de edad o más deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta”.

Rubén Antonio Cruz, de 60 años, tiene green card pero fue multado por el ICE por no llevarla consigo Captura TV /Telemundo

No obedecer a las disposiciones de ley generarán infracciones por un delito menor, lo que podría llevar a una multa que no excederá los 100 dólares.

En octubre de 2025, un residente legal de Chicago dio a conocer a NBC que había recibido una multa de US$130 por parte de agentes de inmigración. El documento muestra que la sanción fue impuesta por no portar identificación, en referencia a que no llevaba su green card.

¿Qué hacer si el ICE me detiene? Pasos a seguir

El bufete de abogados Jeelani Law Firm indica que muchos inmigrantes se enfrentan a la incertidumbre sobre posibles encuentros con el ICE y conocer sus derechos es fundamental para afrontar estas situaciones con seguridad.

Los abogados también enlistaron los pasos a seguir si el ICE lo detiene: