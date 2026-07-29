Lupe Muñoz, estadounidense de origen mexicano: “Todo el mundo está arrepentido de haber votado por Trump”

El ICE endureció sus controles migratorios y ahora detiene incluso a migrantes con visas vencidas en los aeropuertos del país. Lupe Muñoz, una ciudadana estadounidense de origen mexicano, sigue de cerca ese clima de tensión y asegura que “todo el mundo está arrepentido de haber votado por Trump”.

La postura de Lupe Muñoz sobre las políticas migratorias de la administración Trump

La mujer analizó el contexto actual del país en una entrevista con N+ Univision. Allí, aseguró que los agentes del ICE ya no hacían preguntas durante las redadas, sino que arrestaban a las personas de acuerdo a su apariencia física. “Nada más te ven cara de latino y te detienen”, aseguró.

Lupe Muñoz asegura que las redadas funcionan de forma más indiscriminada tras el regreso de Donald Trump a la presidencia Fotomontaje realizado con IA

En ese contexto, señaló que el temor de las redadas se extendió incluso entre residentes legales y ciudadanos estadounidenses. Aunque obtuvo la ciudadanía estadounidense hace 21 años, afirma que ya no experimenta la tranquilidad de años anteriores.

Por esa razón, lleva siempre consigo su licencia de conducir con REAL ID y otra identificación oficial.

Qué opina Muñoz sobre el apoyo que recibió Trump en las elecciones presidenciales 2024

Muñoz afirmó que existe un creciente descontento y arrepentimiento entre las personas que votaron por el presidente Donald Trump en las elecciones 2024, sobre todo en la comunidad latina.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Economist/YouGov, solo el 34% de los ciudadanos aprueba su gestión en julio 2026 ALEX BRANDON - POOL

“Todo el mundo está arrepentido de haber votado por Trump. Mucho latino votó por él y ahora ya cambió de opinión”, sostuvo.

El republicano se impuso en las elecciones presidenciales de 2024 tras acumular 312 votos del Colegio Electoral y ganar el voto popular con un 49.8% de los sufragios, frente a la entonces vicepresidenta, Kamala Harris.

Últimas políticas migratorias de la administración Trump

En las últimas horas, se conoció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a detener a extranjeros con visas vencidas en los aeropuertos, incluso a aquellos que tienen solicitudes de residencia o prórrogas activas y permisos de trabajo.

De acuerdo con un reportaje del The New York Times, agentes vestidos de civil detuvieron a personas en los mostradores de facturación y en las puertas de llegada, con operativos de control en al menos 15 aeropuertos en las últimas semanas. Algunas de las detenciones se produjeron de forma discreta, mientras que otras tuvieron lugar mientras pasajeros indignados grababan los incidentes.

Cómo está la imagen de Trump en su segundo mandato presidencial

Hasta fines de julio, Trump cuenta con una baja aprobación general. De acuerdo con una encuesta realizada por The Economist/YouGov, solo el 34% de los ciudadanos aprueba su gestión, mientras que el 61% lo desaprueba.

Los ciudadanos desaprueban su manejo de política exterior (60%) , el sistema de salud (59%) , el comercio exterior (60%) , el medioambiente (56%) y las armas nucleares (55%).

, el , el , el y las Con respecto a su política arancelaria, el 58% se opone al arancel mínimo del 10% a todas las importaciones y el 54% rechaza los impuestos del 25% a productos de China.

Ante este panorama, la gran mayoría (63%) considera que Estados Unidos va por el camino equivocado, mientras que solo el 27% cree que se encuentra en la dirección correcta.