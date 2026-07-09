“Amor, me llevan”: un migrante latino con permiso de trabajo registró en vivo su detención por agentes del ICE en Texas

“Amor, esto está muy raro”, fueron las palabras del migrante Alejandro a su esposa poco después de ser interceptado por una patrulla estatal en San Antonio, Texas. Minutos después, fue arrestado y entregado a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras permanecía en contacto telefónico con su pareja.

“Estoy preocupado”: así fue la detención de Alejandro mientras hablaba con su esposa

El hecho ocurrió en la mañana del 5 de julio, mientras estaba en un vehículo con sus compañeros de trabajo. Allí, fueron detenidos por una patrulla estatal en una parada de tráfico y les solicitaron sus documentos de identidad.

En ese momento, Alejandro llamó por videollamada a su esposa y comenzó a rezar en busca de protección. “Estoy preocupado (…) Padre Santo, no permitas estas cosas”, expresaba con un gesto intranquilo.

Los primeros minutos transcurrieron con calma. El migrante conversó con la oficial sobre temas cotidianos, como el clima y sus ocupaciones. Sin embargo, al poco tiempo, la situación dio un giro inesperado.

“Chicos, lo siento, tengo que llevarlos”, les dijo la autoridad estatal. “¿Está segura?”, le respondió Alejandro, a lo que esta contestó: “Inmigración me lo pidió”.

“Me van a llevar preso”: el recorrido de Alejandro en vivo

Poco después de conocer su panorama, el migrante se mostró afligido ante su esposa, quien continuaba en la videollamada. “Amor, me van a llevar preso”, le informó.

“Me van a llevar preso”: el recorrido de Alejandro en vivo Fotomontaje realizado con IA

Mientras los agentes lo sacaban del coche, preguntaba la razón detrás de su detención. “Migración lo dijo, ojalá pudiera dártela”, le reconoció la agente de la patrulla.

Al no conocer los motivos de su arresto, aprovechó los minutos restantes de la videollamada para dejar todo organizado con su familia. “Te van a transferir lo de la semana del fondo. Te amo mucho, cuida a mi hijo, por favor”, le dijo entre lágrimas a su esposa.

El estatus actual del caso de Alejandro

El video de la videollamada fue publicado por N+Univision. Hasta la fecha, Alejandro se encuentra detenido y se desconoce cómo avanza su caso. El migrante contaba con permiso de trabajo, fecha en la corte y procedimientos en marcha.

El nuevo objetivo del ICE en las redadas

De acuerdo con un estudio reciente publicado por el Proyecto de Datos de Deportación, las detenciones del ICE se cuadruplicaron durante la administración Trump.

De acuerdo con un estudio, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales superaron las de personas con cargos pendientes o condenas Fotomontaje realizado con IA

Para junio de 2025, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales superaron las de personas con condenas. Para diciembre de ese mismo año, la agencia había arrestado en Texas al doble de personas sin cargos ni condenas penales que de delincuentes convictos.