Maureen Porras, concejala republicana de Doral que votó a favor del acuerdo con el ICE y ahora pide debatirlo: “Tienen miedo”

La concejala republicana de Doral, Maureen Porras, afirmó que el abogado municipal, Lorenzo Cobiella, le impide llevar a debate público el acuerdo 287(g) que habilita la colaboración de la policía de la ciudad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ella misma votó a favor de ese convenio en abril de 2025. Invitada a Facing South Florida, de CBS News Miami, cuestionó que su propuesta quedó fuera de la agenda de la sesión del 18. “Todo lo que quería hacer era llevar esto ante el Concejo, poder discutirlo con mis colegas”, sostuvo.

Por qué el abogado de Doral frenó el debate sobre el acuerdo con el ICE

Según el memorando de Cobiella, citado en el programa de CBS News Miami, “incluir el tema ante el Concejo en este momento podría considerarse un incumplimiento anticipado del acuerdo y una intención de violar la ley estatal”. El medio informó que el texto advierte que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, podría promover la destitución de todo el Concejo.

Maureen Porras votó a favor del convenio de colaboración con el ICE, porque consideró que era una forma de "no violar la ley" de Florida Instagram; @maureenporrasdoral

Según correos obtenidos por Miami New Times, también hay una disputa de plazos:

Cobiella invoca una ordenanza que exige 14 días de antelación para temas con impacto fiscal.

para temas con impacto fiscal. Porras sostiene que la Carta Orgánica fija siete días y que esa norma prevalece.

Sobre si sus colegas quieren el debate, Porras respondió: “No, y creo que esa es la razón por la que me están bloqueando, porque creo que tienen miedo de discutirlo públicamente”.

Qué exige la ley de Florida a las policías municipales sobre el convenio 287(g)

El artículo 908.11 de los estatutos de Florida obliga a firmar un acuerdo 287(g) al sheriff o al responsable de cada cárcel de condado. También exige que la junta estatal de control migratorio, integrada por el gobernador y el gabinete estatal, apruebe su terminación. El texto no menciona a las policías municipales.

El mismo capítulo prohíbe las políticas santuario. Su artículo 908.107 permite al gobernador, Ron DeSantis, suspender a funcionarios municipales que incumplan esas normas. Cobiella citó acciones de Uthmeier contra Key West, Fort Myers, Orlando y Tampa.

Porras explicó que votó a favor porque les dijeron que “esto significaba que nosotros, como ciudad, cumplíamos con una ley estatal recién promulgada” y porque la policía no iba a aplicarlo. Ningún agente de Doral fue capacitado bajo el convenio, según su memorando. “Obviamente, vimos que no importa, ¿verdad? Porque los agentes federales igual entraron en la ciudad y aplicaron plenamente las leyes de inmigración”, señaló.

Cómo afectan los operativos de ICE a los residentes de Doral

El 70,7% de los habitantes de Doral son migrantes, nacieron fuera de Estados Unidos, más de tres veces la proporción de Florida (21,4%), según la Oficina del Censo. Allí vive una de las mayores comunidades venezolanas del país, afectada por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Más de 30 ciudades del sur de Florida evitaron firmar acuerdos 287(g) con el ICE Fotomontaje editado con IA

“Hemos visto a muchas personas ser detenidas por ICE. Hemos visto negocios perder clientes, hemos visto que nuestros trabajadores también tienen miedo de ir a trabajar”, dijo Porras, abogada de inmigración desde hace más de 12 años.

También cuestionó la falta de garantías: “Creo que esta administración no ha estado observando el debido proceso que nuestros clientes requieren”. Según explicó, los detenidos pueden ser trasladados y es difícil seguir sus casos.

Rescindir el convenio no frenaría las detenciones. Así lo reconoció el vicealcalde Rafael Pineyro en un comunicado a Diario Las Américas: “Rescindir el acuerdo 287(g) no impediría que el ICE continúe realizando operaciones dentro de Doral, ya que su autoridad proviene del gobierno federal”. La alcaldesa Christi Fraga pidió orientación a Uthmeier sobre el convenio.

Porras fue reelecta por 12 votos tras un recuento. Intentará presentar una moción el 18 de noviembre para habilitar el debate y, si no lo logra, buscará incluirlo en la sesión de diciembre, según consignó Telemundo 51.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.