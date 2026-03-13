DeSantis, sin freno: la amenaza del fiscal general de Florida a la alcaldesa de Tampa por los migrantes

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, amenazó a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, por implementar políticas de protección de la información de migrantes. Según la denuncia, el Departamento de Policía de la ciudad (TPD, por sus siglas en inglés) tiene prohibido compartir datos con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que contradice los términos del acuerdo 287(g). En su mensaje, advirtió que “habrá consecuencias” si continúan estas medidas y sostuvo que la demócrata podría ser destituida.

El fiscal general de Florida amenaza con destituir a la alcaldesa de Tampa por sus políticas de protección a migrantes

A través de un mensaje en su cuenta de X, Uthmeier apuntó contra la alcaldesa de Tampa por sus supuestas acciones contra el ICE. “Castor está imponiendo políticas de santuario al TPD, lo que viola la ley de Florida. Estas medidas deben revertirse inmediatamente o habrá consecuencias", advirtió, junto con una imagen del documento judicial en el que se refiere al acuerdo 287(g).

El fiscal general de Florida amenazó con destituir a la alcaldesa de Tampa si no modifica sus políticas @AGJamesUthmeier/@JaneCastor

En la misiva enviada a Castor, Uthmeier escribió: “Las acciones del TPD que limitan las actividades de control de inmigración en las que participa establecen efectivamente una política de santuario".

Específicamente, el departamento policial prohíbe a los oficiales compartir cierta información con las autoridades federales, especialmente sobre víctimas y testigos de delitos. La agencia local también impide a los efectivos llevar a cabo redadas de amplio alcance. Esto fue calificado por Uthmeier como “una restricción ambigua” a las operaciones del ICE.

Según el fiscal general, el departamento apoya “ostensiblemente” las directrices de Castor porque “no quiere que los extranjeros indocumentados se preocupen por las consecuencias de inmigración al cooperar con las fuerzas de la ley”. El objetivo del TPD es garantizar a las personas sin documentos que no enfrentarán detención ni deportación por denunciar un delito.

Para concluir su mensaje, Uthmeier agregó: “Nosotros queremos que los indocumentados teman las consecuencias de la inmigración en la medida en que estén aquí ilegalmente”. El fiscal general ordenó a la ciudad revertir las políticas antes del 31 de marzo. En caso de no hacerlo, advirtió que la alcaldesa podría ser destituida.

Cómo respondió la alcaldesa de Tampa a la amenaza del fiscal general de Florida

Al recibir la carta, Castor emitió un comunicado en el que indicó que la ciudad de Tampa “revisará las preocupaciones planteadas y evaluará las directrices y procedimientos”. Además, precisó que este proceso servirá para demostrar que su gestión hace “todo lo posible para apoyar la aplicación de la ley federal”.

La alcaldesa de Tampa aseguró que la ciudad "revisará las preocupaciones planteadas" por el fiscal general de Florida @AGJamesUthmeier/@JaneCastor

En esa línea, la alcaldesa aseguró que Tampa, en lo que se refiere a su extensión, “es una de las ciudades más seguras en EE.UU.”. Luego, planteó que su administración logró este resultado gracias a la construcción “una relación de confianza con la comunidad a través de la colaboración”.

“El Departamento de Policía de Tampa firmó el acuerdo 287(g) y desarrolló su política de control migratorio en consulta con agencias asociadas y asociaciones policiales para garantizar que todas las acciones relacionadas con la inmigración se lleven a cabo de conformidad con las leyes estatales y federales”, concluyó, citada por WFLA.

Qué es el acuerdo 287(g) y cómo permite al ICE actuar con policías locales en Florida

El programa 287(g) del ICE permite al organismo delegar a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para desempeñar labores específicas de funcionarios de inmigración bajo su dirección y supervisión.

El ICE anunció a finales del 2025 los resultados del acuerdo con un condado de Florida

Desde el inicio del plan de deportaciones, Florida fue uno de los estados que más acuerdos firmó. Según el sitio web oficial de la entidad, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del organismo opera cuatro modelos: